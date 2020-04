Gigantyczny Antonow AN-225 wyruszył do Polski. „Do końca trwała walka o załadunek”

„Wypełniony po brzegi An-225 właśnie ruszył z Chin. Do końca trwała walka o załadunek. To naprawdę nie było proste zadanie. Pierwsza operacja tym samolotem w walce z COVID-19, w kolejce Francja i inni” - przekazał na Twitterze prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Na pokładzie samolotu znajduje się sprzęt potrzebny do walki z epidemią koronawirusa. Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że chodzi m.in. o 7 mln maseczek, kilkaset tys. kombinezonów medycznych i kilkaset tys. przyłbic. KGHM opublikowała nagranie ze startu gigantycznego samolotu.

Lądowanie Antonowa już we wtorek na stołecznym lotnisku. AN-225 po raz ostatni był widziany w Polsce w 2005 roku, gdy lądował na lotnisku w Pyrzowicach. Wcześniej w 2003 roku pojawił się również w poznańskim porcie lotniczym Ławica. Będzie to więc dopiero trzecia wizyta tego giganta w Polsce. Jest to tak rzadkie, ponieważ istnieje tylko jeden taki samolot. Mimo planów firma Antonow nigdy nie zbudowała kolejnych.

