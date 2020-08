„Bądź lepszy. Bądź jak Kobe”. Nike opublikował poruszający spot na urodziny tragicznie zmarłej legendy

„Kobe uczył nas, by być lepszym” – rozpoczyna poruszający klip Nike'a amerykański raper Kendrick Lamar. W spocie firma pokazuje przykłady zawodowych sportowców, ale także amatorów, którzy marzą o osiągnięciu założonych celów. W nagraniu położono także duży nacisk na pokazanie równości pod względem płci, koloru skóry, wieku, religii, czy orientacji seksualnej.

Klip nie ogranicza się jednak do jednostek. Przesłanie firmy, która od lat blisko współpracowała z legendą NBA, jest to, aby sposób, w jaki żył Kobe motywował całe pokolenia i narody do... bycia lepszymi. „Bądź lepszy. Możesz to zrobić?” – dopytuje Lamar. Szczególnie poruszające są sceny, gdy raper pyta, „czy możesz być lepszym ojcem?” co zobrazowane jest nagraniami Bryanta ze swoją córką Gianną, która podobnie, jak ojciec została koszykarką. Gianna zginęła razem z Kobe'm w tragicznym wypadku śmigłowca.

Tragiczny wypadek

Kobe Bryant zginął wraz ze swoją córką 13-letnia córka Gianna i siedmioma innymi pasażerami w wypadku prywatnego śmigłowca na wzgórzach Calabasas w Kalifornii. Kobe Bryant był gwiazdą światowego formatu. Rozpoznawalnością przebijał go tylko Michael Jordan. Duet, który razem z Shaquille’em O’Nealem stworzył w Los Angeles Lakers, na stałe zapisze się w historii NBA. W trakcie swojej kariery Bryant pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo ligi, dwukrotnie wybierany był MVP finałów i raz MVP sezonu zasadniczego. 18 razy zapraszano go do Meczu Gwiazd NBA. Z reprezentacją USA dwa razy zdobywał olimpijskie złoto: w Pekinie w 2008 oraz w Londynie w 2012 roku.

