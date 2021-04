Nie tylko pracownicy, ale także ich rodziny i studenci. Są wytyczne dot. szczepień w miejscu pracy

Program szczepień w miejscu pracy nabiera ostatecznych kształtów. Okazuje się, że preparat przeciw COVID-19 będą mogli otrzymać nie tylko pracownicy etatowi i współpracownicy firmy, która zdecyduje się na zorganizowanie programu szczepień. Szczepionkę będą mogli przyjąć także członkowie ich rodzin.

Już wcześniej mówiono, że do programu będą mogły przystąpić nie tylko największe przedsiębiorstwa – jak pierwotnie zapowiadano, ale także mniejsze firmy, które są częścią dużych grup kapitałowych. W projekcie programu szczepień w miejscu pracy znalazł się jednak jeszcze jeden zapis, o którym wcześniej nie mówiono. Okazuje się bowiem, że będą do niego mogły przystąpić także uczelnie wyższe. Zaszczepić będą mogli się pracownicy naukowi, a także studenci, którzy ukończyli 18 lat.

Organizacja po strony pracodawcy

Za zorganizowanie programu szczepień odpowiedzialny będzie pracodawca. Będzie on zobligowany do współpracy z jednym z podmiotów z listy Narodowego Funduszu Zdrowia. Po stronie rządu leży wyłącznie obowiązek dostarczenia dawek preparatu do zaszczepienia pracowników.

Formularz, który pozwoli na zgłoszenie się do programu, będzie dostępny od 4 maja na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będzie to możliwe w przypadku jeśli firma, uczelnia, czy grupa kapitałowa zbierze co najmniej 300 chętnych.

