Polskie Gepardy 2021 tygodnika „Wprost”

Gala rozdania nagród w rankingu 200 największych firm tygodnika „Wprost” w kategorii „Polskie Gepardy 2021” odbyła się w formule online. Gości powitał redaktor naczelny „Wprost”, Robert Feluś.

- W kategorii „Gepardy”, tj. firm o największej dynamice przyrostu przychodów rok do roku, wyróżnimy przedsiębiorstwa, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Czy są jednak takie firmy, którym pomimo pandemii udało się zwiększyć przychody? – zapytał Szymona Krawca, szefa działu biznes „Wprost” i autora rankingów.

– Są, ale było ich jak na lekarstwo. To jeden z najtrudniejszych rankingów do ułożenia, bo z trudem udało się wyłonić 50 firm i są to mistrzowie w pomnażaniu złotówek – wyjaśnił redaktor Krawiec.

Złoto dla złota

Pierwsze miejsce w rankingu „Polskich Gepardów”, czyli firm o największym wzroście przychodów rok do roku, zajęła Mennica Polska SA. To spółka giełdowa kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa, legendę polskiego biznesu i jednego z najbogatszych Polaków. Firma zajmuje się odlewania sztabek złota, wybijaniem monet, obsługuje również system biletomatów w największych miastach w Polsce. Niewątpliwie zyskała na pandemii, bo w kryzysie ludzie inwestują w najbezpieczniejsze przystanie – jak właśnie złoto.

– Rok 2020 nie był rokiem łatwym, stąd nasze fascynujące przyrosty – obroty i marże, które pokazały, że nie tylko potrafiliśmy sobie poradzić z trudną sytuacją, ale nawet dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć ponadprzeciętny rozwój – podsumował Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennicy Polskiej SA.

Frankowicze i lockdown

Druga nagroda powędrowała do firmy Morele.net, czyli do sklepu internetowego, który zajmuje się przede wszystkim sprzedażą sprzętu RTV z naciskiem na sprzęt elektroniczny.

– Firma zyskała bardzo dużo na pandemii, bo cały handel przeniósł się z galerii do Internetu, dzięki czemu Morele.net wypracował duży zysk, co pozwoliło na awans do pierwszej trójki Gepardów – wyjaśnił Szymon Krawiec.

W imieniu firmy głos zabrał Michał Pawlik, prezes zarządu Morele.net.

– Ubiegły rok był dla nas okresem transformacji, czasem zmiany modelu biznesowego. Wchodziliśmy w niego jako specjalistyczny sklep internetowy, a obecnie jesteśmy multiwertykalną platformą marketplace`ową. Zwykle taka zmiana jest bardzo kosztowa, a mimo to udało się utrzymać bardzo dobrą dynamikę wzrostu, co zawdzięczamy m.in. zbudowaniem długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi – dodał.

Trzecie miejsce w rankingu Polskich Gepardów przypadło firmie Cinkciarz.pl. To największy kantor internetowy w Polsce i firma założona przez Marcina Pióro, bohatera listy stu najbogatszych „Wprost”. Pióro to przedsiębiorca z Zielonej Góry, który wiele lat temu zaczynał od zwykłego stacjonarnego kantoru i przez lata stworzył internetowego giganta z bardzo atrakcyjnym kursem walut. Co ciekawe, główną siłą napędową Cinkciarza byli frankowicze.

- To dla nas zaszczyt móc ponownie odbierać tą nagrodę, dziękujemy. Po zdobyciu czwartego miejsca wśród 200 największych polskich przedsiębiorstw przygotowanym przez „Wprost” Cinkciarz może się pochwalić trzecią lokatą w rankingu „Polskie Gepardy”. Awansowaliśmy aż o osiem pozycji w porównaniu do roku 2020. Tak wysokie miejsce potwierdza naszą wysoką pozycję w branży usług finansowych. Zadomowiliśmy się już na stałe w elitarnym gronie firm, które z roku na rok powiększają swoje dochody. Dla nas 2020 rok był rekordowy, ale nie zamierzamy spoczywać na laurach. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą kolejne rekordy, bo nasi użytkownicy doceniają pracę, którą wkładamy w rozwój produktów i usług. A uznanie klientów to dla nas największa nagroda – mówił Piotr Kiciński, wiceprezes zarządu Cinkciarz.pl.