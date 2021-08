Mniej pieniędzy za pracę zdalną? Technologiczni giganci obcinają wynagrodzenia

Stałe obniżenie wynagrodzenia wyliczone na podstawie specjalnego algorytmu. Takie rozwiązanie proponuje swoim pracownikom Google. Chodzi o osoby, które dobrowolnie podejmą decyzję o tym, że chcą już na stałe pracować zdalnie. Obecnie nowe regulacje działają wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale nie wiadomo, czy nie zostaną zastosowane także w innych oddziałach firmy na świecie.

Mniejsza wypłata dla żyjących oszczędnie

Pandemia pokazała, że w niektórych zawodach praca zdalna sprawdza się tak samo dobrze, jak znane do tej pory wypełnianie obowiązków zawodowych w biurze. Zmusiło to firmy do przemyślenia swoich strategii. Część zdecydowała się już na pracę hybrydową, czyli połączenie pracy zdalnej z częściowym przychodzeniem do biura.

Kontrowersyjne rozwiązanie zaproponowały pracownikom największe firmy z branży technologicznej. Facebook, Microsoft, Twitter, a teraz także Google, zastosowały przelicznik, z którego wynika, że osoby, które żyją w miejscach, w których utrzymanie jest tańsze, będą mniej zarabiać.

Zupełnie inne podejście mają mniejsze firmy technologiczne, takie jak Reddit, czy Zillow, których władze stwierdziły, że segregowanie pracowników w ten sposób jest nieuczciwe. Za wykonywanie tej samej pracy, powinno zarabiać się tak samo.

Narzędzie pomagające w wyborze

Google stworzył specjalne narzędzie, które pozwala pracownikom sprawdzić, która lokalizacja wymaga jakich kosztów utrzymania. To właśnie na tej podstawie obliczane są ewentualne obniżki pensji. Jeśli pracownik wybierze tańszy stan, czy miasto, to firma zapłaci mu mniej.

Postanowiliśmy zapytać o sprawę polski oddział Google'a. „Nasze wynagrodzenia zawsze były uzależnione od lokalizacji i zawsze oferujemy płace na najwyższym poziomie dla lokalnego rynku pracy w oparciu o miejsce, z którego pracownik wykonuje swoje obowiązki” – czytamy w odpowiedzi Google Polska.

„Nowością jest wprowadzenie narzędzia do kalkulacji wynagrodzenia Work Location Tool, które zostało opracowane po to, by pomóc pracownikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących tego, w jakim mieście lub regionie pracują i jaki ma to wpływ na ich wynagrodzenie, jeśli zdecydują się na relokację lub pracę zdalną” – dodano.

