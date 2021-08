Elon Musk wyśmiał Jeffa Bezosa. Prototyp kluczowego projektu Blue Origin do złudzenia przypomina Starshipa

Project Jarvis, czyli robocza nazwa prototypu rakiety orbitalnej New Glenn, nad którą pracuje Blue Origin, do złudzenia przypomina Starshipa produkcji SpaceX. Najnowsze zdjęcia z kompleksu startowego 36 na Przylądku Canaveral, gdzie firma Jeffa Bezosa prowadzi testy, zaskoczyły obserwatorów, a u Elona Muska wzbudziły śmiech. Szef i główny inżynier SpaceX nie krył swojego rozbawienia na Twitterze. Zdjęcie prototypu skomentował dwiema identycznymi emotikonami, które wyrażają śmiech do łez.

To Starship, czy New Glenn

Gdyby wyciąć ze zdjęcia otoczenie prototypu i zestawić ze sobą Project Jarvis i pierwsze prototypy Starshipa (SN5, czy SN6), to nawet eksperci mogliby mieć przez chwilę wątpliwości. Testowany przez firmę Jeffa Bezosa element to zbiornik paliwa pierwszego stopnia pojazdu New Glenn, który ma być pierwszą rakietą nośną, zdolną przetransportować w kosmos ładunku o znacznej masie. W teorii ma być konkurencją dla Falcona 9, ale przy tempie rozwoju projektu Blue Origin, można podejrzewać, że gdy zostanie on dopuszczony do lotów, to SpaceX będzie już korzystać ze Starshipa.

Rób, zamiast gadać

To nie pierwszy bardzo wymowny komentarz Elona Muska do postępów prac Blue Origin. Niedawno wprost napisał, że gdyby pieniądze i prawnicy zwiększaliby szanse lotu w kosmos, to Jeff Bezos już dawno byłby na Plutonie. Były to słowa, które padły po tym, jak najbogatszy człowiek świata najpierw chciał przekonać NASA za pomocą 2 mld dolarów, a następnie pozwał agencję do sądu.

