Specustawa covidowa. Kina dla zaszczepionych, niezaszczepieni na bezpłatnym urlopie

Znamy założenia specustawy covidowej, która ma nie dopuścić do kolejnego lockdownu. Przewiduje pewne ograniczenia dla niezaszczepionych, co ma ich zachęcić do szczepień, przyznaje również szczególne uprawnienia pracodawcom. W dalszym ciągu nie ma jednak mowy o tym, by szczepienia przeciwko koronawirusowi były obowiązkowe.

W wykazie prac legislacyjnych dostępny jest projekt specustawy covidowej. Z jednej strony reguluje ona uprawnienia osób zaszczepionych (przewiduje możliwość odmówienia obsługi osobie niezaszczepionej w kinie, restauracji czy u fryzjera), a z drugiej – daje pracodawcom prawo do wglądu do informacji o tym, czy pracownik jest zaszczepiony, a jeśli nie jest – do przesunięcia go na inne stanowisko pracy lub nawet wysłania na urlop bezpłatny. Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy zyskają dostęp do certyfikatów potwierdzających zaszczepienie lub przebycie Covid-19. „W celu weryfikacji statusu zdrowotnego możliwe będzie stosowanie aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywanie zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia" – czytamy w opisie projektu. Jak wyłączyć z życia społecznego 10 mln osób? Rozmówcy „Dziennika Gazety Prawnej" zwrócili uwagę, że wątpliwości wywołuje alternatywny sposób potwierdzania sytuacji zdrowotnej, czyli okazywanie zaświadczeń, które miałby wystawiać np. lekarz. Nie wiadomo, w jaki sposób miałby być tworzony taki dokument. Najwięcej sporów wywołuje jednak pomysł różnicowania uprawnień zarówno pracowników, jak i klientów firm w zależności od tego, czy są zaszczepieni, przebyli infekcję SARS-CoV-2 lub posiadają aktualny, negatywny test diagnostyczny. – Niezaszczepionych jest wciąż ok. 10 mln osób dorosłych. Nagle mają być one np. wysłane na urlopy bezpłatne lub pozbawione korzystania z niektórych usług? Propozycje te oceniamy krytycznie, bo naruszają uprawnienia pracownicze, a jest wątpliwe, czy rzeczywiście uskutecznią walkę z pandemią – powiedział Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Jako przeciwnik obowiązkowych szczepień dał się poznać prezydent Andrzej Duda. – Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne, to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam – powiedział prezydent podczas poniedziałkowej Rady Gabinetowej.

