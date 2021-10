Alarmujące dane. Ceny żywności nigdy nie były tak wysokie

O tym, że ceny żywności rosną, nie musimy nikogo przekonywać. Rok temu za owoce, warzywa czy pieczywo płaciliśmy mniej niż obecnie i niestety w 2022 roku ceny jeszcze bardziej pójdą w górę. FAO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, co miesiąc analizuje zmiany cen na głównych światowych rynkach żywności. Dane za wrzesień pokazały kolejny wzrost – indeks poszedł w górę o 1,2 proc. w porównaniu z sierpniem. W porównaniu z wrześniem 2020 roku podwyżka wynosi aż 32,8 proc.

Analitycy FAO uważają, że odpowiadają za to w głównej mierze coraz droższe zboża i oleje roślinne. Pszenica zdrożała o prawie 4 proc. miesiąc do miesiąca i aż 41 proc. rok do roku. Podobnie jest też z jęczmieniem. Stabilnie utrzymuje się natomiast cena kukurydzy, choć prognozowano, że jej ceny pójdą w górę po tym, jak wiele plonów zostało zniszczonych przez huragan, który uderzył w niektóre amerykańskie porty. W górę poszły również ceny olei, przede wszystkim palmowego i rzepakowego. Główną przyczyną jest nadmierne zapotrzebowanie o obawy, czy producentom uda się go zaspokoić.

Rosnące ceny gazu też zrobią swoje

Wpływ na wzrost cen żywności ma również niestabilna sytuacja na rynku gazu. W związku z ograniczaniem dostaw przez Gazprom, ceny na Towarowej Giełdzie Energii osiągają historyczne rekordy. We wtorek transakcjach spotowych cena osiągnęła poziom 484,1 zł za MWh (megawatogodzina). Tydzień wcześniej za błękitne paliwo płacono 395,51 zł, miesiąc wcześnie 240,33 zł, a w październiku 2020 roku zaledwie 55,52 zł.

Zwrócił na to uwagę Jakub Olipra, analityk banku Credit Agricole.

– Ceny nawozów w ostatnich dniach szaleją. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy rekordowe ceny gazu. W przypadku nawozów azotowych 60-80% kosztów produkcji stanowi właśnie gaz ziemny. Do tego czynniki polityczne wśród kluczowych producentów nawozów (Chiny, Białoruś) – napisał na Twitterze.

Przewiduje on, że wyższe ceny nawozów przełożą się na ceny wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj. „Tym samym żywność w przyszłym roku zdrożeje jeszcze silniej niż w tym roku” – uważa.

Niechlubny rekord cenowy

Po raz ostatni tak silny wzrost cen produktów spożywczych obserwowano w 2011 roku i miało to związek z niepokojami społecznymi w Azji i Afryce, tzw. Arabską Wiosną. Jeśli wzrost nie wyhamuje, to za miesiąc światowe ceny żywności będą na najwyższym poziomie w najnowszej historii.

