Porównano „listę Morawieckiego” z wpłatami na kampanię PiS. Osoby z zestawienia wpłaciły ćwierć miliona

We wrześniu tego roku reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski ujawnił listę osób, które miały być polecane przez premiera Mateusza Morawieckiego do spółek Skarbu Państwa. Takie zestawienie miało powstać w jednym z resortów, ale nie wskazano, którym. Gierszewski nie ujawnił jednak nazwisk, które się na niej znalazły, wiadomo było jedynie, do których spółek je polecano. Upubliczniono też fragment rubryki „Patron”, w której wpisano Mateusza Morawieckiego. Później o liście pisał też Robert Zieliński z tvn24.pl.

Do tej listy powrócili dziennikarze TVN24: reporter „Czarno na białym” Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski z tvn24.pl. Wspólnie zrealizowali reportaż „Do spółki z premierem. Darowizna na Mateusza Morawieckiego”, w którym wykazali, że ludzie, nad którymi „patronat” miał mieć premier, wpłacali spore kwoty na kampanię szefa rządu w 2019 roku. Materiał ukazał się zarówno w formie reportażu telewizyjnego w cyklu „Czarno na białym”, jak i na stronach tvn24.pl.

TVN24: 17 osób z tzw. listy Morawieckiego wpłaciło na fundusz wyborczy premiera niemal ćwierć miliona

Dziennikarze TVN24 porównali listę osób z „listy Morawieckiego” z dostępnymi w Państwowej Komisji Wyborczej wykazami wpłat na fundusz wyborczy Mateusza Morawieckiego.

Jak ustalili, jest 37 osób, które są zarówno na tej liście, jak i występują w rachunkach komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Najczęściej miały wpłacać na fundusz PiS w 2019 roku, gdy odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu. Dziennikarze sprawdzali jednak dalej, próbując ustalić, kto z tej listy wpłacał pieniądze, wpisując w tytule przelewu nazwisko konkretnej osoby.

„Według naszych informatorów zbliżonych do PiS, w partii tej przyjęto zasadę, że jeśli w tytule przelewu wpisane jest nazwisko konkretnej osoby, to kwota ta jest przeznaczana na kampanię tej właśnie osoby” – czytamy.

Reporterzy ustalili w ten sposób, że jest 17 osób z „listy Morawieckiego”, które tylko w 2019 roku wpłaciły 242 tys. złotych, wskazując, że to środki na kampanię premiera. Przelewy opiewały na kwoty od tysiąca do 56 tys. zł (maksymalna dopuszczalna kwota, w 2019 roku ten limit wynosił właśnie tyle).

„Większość osób, które wówczas wsparły finansowo kampanię premiera – to też sprawdziliśmy w PKW – w latach 2014-2018 nie wpłaciło na fundusz wyborczy PiS. Przed 2019 rokiem premier nie startował w wyborach z list tej partii” – pada w materiale.

Choć dziennikarze o to zabiegali, to żadna z 17 osób, które wpłaciły pieniądze, nie zgodziła się na rozmowę na ten temat.

Jeszcze w lutym 2021 roku ukazała się podobna publikacja OKO.press, tyle tylko, że nie mogła być jeszcze wtedy powiązana z "listą Morawieckiego". Portal ustalił wówczas, że na rachunek funduszu wyborczego PiS trafiło pół miliona złotych darowizn (łącznie było ich 56) ze wskazaniem, że były to przelewy ze wskazaniem imienia i nazwiska premiera.