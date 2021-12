900 pracowników zwolnionych podczas jednej wideokonferencji. Vishal Garg szokuje

Vishal Garg, prezes firmy pożyczkowej Better.com, zwolnił ponad 900 pracowników. Zrobił to w stylu, który poruszył internautów na całym świecie. Wszystko odbyło się bowiem przez internet i w mało elegancki sposób. – Jeśli bierzesz udział w tym spotkaniu, to należysz do grupy pechowców, która jest zwalniana – oświadczył szef firmy podczas spotkania, które zapowiadane było jako webinar (szkolenie lub informacyjne seminarium internetowe). – Twoje zatrudnienie tutaj kończy się ze skutkiem natychmiastowym – precyzował Garg.

Wyjaśniając swoją decyzję, szef Better.com mówił o sytuacji na rynku, produktywności i wydajności odchodzących pracowników. Według magazynu „Fortune” miał zarzucić zwolnionym, że pracowali tylko po 2 godziny dziennie i „okradali” w ten sposób zarówno klientów, jak i kolegów z firmy. – To drugi raz w mojej karierze, gdy to robię i nie chciałbym tego powtarzać. Ostatnim razem, kiedy to zrobiłem, płakałem – mówił podczas konferencji, choć według CNN całe jego wystąpienie było pozbawione większych emocji.

Kontrowersyjny prezes Better.com



Better.com w maju tego roku weszło na giełdę, co pozwoliło spółce uzyskać 750 milionów dolarów w ubiegłym tygodniu. Według CNN firma zajmująca się kredytami hipotecznymi ma w bilansie gotówkowym ponad miliard dolarów. Jej prezes jednak wcześniej już dał się poznać od negatywnej strony. W ujawnionym przez magazyn „Forbes” mailu do pracowników nazywał ich „głupimi delfinami” i zarzucał, że są za wolni. Chwalił też i hojnie nagradzał jednego z menadżerów, którego później oskarżono o znęcanie nad pracownikami.

