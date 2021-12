Rzecznik MŚP o certyfikatach: Przedsiębiorca staje się swoistym zakładnikiem

„15 grudnia zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń covidowych. Z nowego rozporządzenia nie wynika ani uprawnienie, ani też obowiązek kontroli przez przedsiębiorców paszportów covidowych ich klientów” – informuje w oświadczeniu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zdaniem nowe rozwiązania wprowadziły chaos i mogą być szkodliwe dla wielu biznesów.

Obowiązkowe certyfikaty. „Przedsiębiorca własnym zakładnikiem”

Rzecznik wskazuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca musi poprosić o okazanie certyfikatu szczepienia, jeśli klient odmówi, to należy go wliczyć do limity osób, które mogą przebywać w sklepie, czy restauracji. Tym samym przedsiębiorca w takim wypadku niejako sam zmniejsza sobie liczbę klientów.

„Ministerstwo wskazało, że do limitów nie wliczamy osób, które okazały paszport covidowy, niemniej okazanie to jest dobrowolne. Konsekwencją nieokazania ww. paszportu jest wliczenie klienta do limitu. Przedsiębiorca staje się więc swoistym zakładnikiem. Z jednej strony nie może wymagać paszportu, z drugiej musi przestrzegać limitu” – pisze Adam Abramowicz. „Może to prowadzić do kuriozalnej sytuacji, w której przedsiębiorca będzie mógł świadczyć usługi tylko w ramach limitu, pomimo że wszyscy jego klienci będą zaszczepieni, ale odmówią okazania paszportu – bo mają do tego prawo” – dodaje.

Obowiązek okazywania certyfikatu. Potrzebna konkretna ustawa

Rzecznik MŚP wskazuje, że jedynym rozwiązaniem, które może zapobiec chaosowi i nie narażać przedsiębiorców, jest konkretna ustawa, która da im narzędzie prawne pozwalające na weryfikację.

„Aby nie było żadnych wątpliwości, uprawnienie do weryfikacji paszportów powinno wynikać wprost z przepisów ustawy. Przedsiębiorcom nie jest potrzebny konflikt z klientami, ani spór z administracją w sądach, bo w obu przypadkach generuje to dodatkowe koszty I spadek przychodów” – napisał rzecznik.

