Obostrzenia od 15 grudnia. Pełna lista restrykcji na Boże Narodzenie. Co się zmienia?

Mimo iż pandemia koronawirusa spowalnia, to Ministerstwo Zdrowia nie chce ryzykować przedwczesnego wybuchu piątej fali spowodowanej wariantem Omikron. Właśnie dlatego od środy 15 grudnia w całym kraju wprowadzony zostanie szereg obostrzeń.

Koronawirus. Obostrzenia w Polsce od 15 grudnia. W hotelach maksymalnie 30 proc. gości

Podstawowa zmiana, którą boleśnie odczują przedsiębiorcy, dotyczy korekty limitu miejsc. W kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych liczba miejsc zostanie okrojona do zaledwie 30 proc. W kinach dodatkowo od środy nie będzie można jeść i pić na sali, co jest kolejnym utrudnieniem dla operatorów, których znaczną część dochodu stanowią przychody ze sprzedaży popcornu i słodyczy. Od środy z 50 do 30 proc. zmniejszy się również limit klientów w restauracjach, barach i hotelach.

Jednak w każdym z tych przypadków limit można przekroczyć. Warunkiem będzie jednak przedstawienie przez osoby „ponadliczbowe” certyfikatu covidowego potwierdzającego zaszczepienie. Klienci będą okazywać tzw. paszport covidowy dobrowolnie, ale jeżeli go nie okażą, a limit miejsc został już wyczerpany, wówczas nie będą mogli wziąć udziału w seansie, wejść do restauracji, czy skorzystać z noclegu.

Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Utrudnienia w komunikacji zbiorowej i zamknięte dyskoteki

Z utrudnieniami od środy będą miały liczyć się osoby, które dojeżdżają do pracy komunikacją zbiorową, lub planują skorzystać z niej podczas świątecznych podróży. Zgodnie z nowymi obostrzeniami, od 15 grudnia w komunikacji zbiorowej zajętych miało być maksymalnie 75 proc. wszystkich miejsc. W rozporządzeniu opublikowanym 14 grudnia nie znalazł się zapis dotyczący ograniczeń w komunikacji zbiorowej. Oznacza to, że przynajmniej na razie nie zostaną tam wprowadzone żadne limity.

Problemy od środy będą miały również dyskoteki i inne miejsca oferujące miejsce do tańczenia. Zgodnie z nowymi obostrzeniami tego typu placówki będą zamknięte od 15 grudnia do odwołania. Wyjątkiem ma być jedynie sylwester. Wówczas w zabawie prawdopodobnie będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób. Nadliczbowe osoby będą mogły uczestniczyć w zabawie tylko po dobrowolnym okazaniu paszportu covidowego. Zapisy dotyczące sylwestra nie zostały jednak uwzględnione w opublikowanym we wtorek rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia zapewnia jednak, że pojawią się one w kolejnej nowelizacji rozporządzenia.

Koronawirus u współlokatora? Będziesz musiał zrobić test

Od 15 grudnia do ważnych zmian dojdzie również w kwestii testowania na COVID-19. Dotychczas jeżeli jeden ze współlokatorów miał koronawirusa, pozostali domownicy mogli normalnie funkcjonować i jeżeli byli zaszczepieni, nie musieli przebywać na kwarantannie ani robić testów.

Od środy kiedy jeden z domowników uzyska pozytywny wynik testu na COVID-19, wszyscy pozostali mieszkańcy będą musieli sprawdzić, czy nie są zakażeni. Z obowiązku zrobienia testu na COVID-19 nie będzie zwalniał fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19.

Obostrzenia od 15 grudnia nakładają również obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na podróżnych, którzy do Polski przyjadą spoza strefy Schengen. „Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania” – czytamy na stronie rządowej dotyczącej nowych obostrzeń.

Obostrzenia covidowe w Polsce. Od kiedy zdalne nauczanie?

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń szkoły wrócą do zdalnego nauczania. Dojedzie do tego jednak nieco później. Pierwszym dniem nauki zdalnej będzie poniedziałek 20 grudnia, a do szkół uczniowie wrócą w poniedziałek 10 stycznia.

Jednak nie wszystkie szkoły przejdą w tryb zdalnego nauczania. Zostanie on wprowadzony jedynie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków będą mogły uczęszczać na zajęcia stacjonarne. Co więcej, jeżeli rodzice uczniów klasy 1-3 nie będą w stanie zagwarantować opieki swoim dzieciom i złożą w szkole odpowiedni wniosek, placówka będzie zobowiązana do przygotowania zajęć w świetlicy szkolnej.

