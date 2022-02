Deloitte: Polskie spółki wśród światowych liderów. Chodzi o ważny wskaźnik

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych w raporcie Deloitte „Women in the boardroom: A global perspective”, już co dziesiąta spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest kierowana przez kobietę. „Przy obecnym tempie zachodzących zmian możemy założyć, że na świecie osiągnięcie parytetu nastąpi w 2045 roku, czyli jedynie o siedem lat wcześniej niż zakładały poprzednie prognozy” – twierdzą eksperci Deloitte.

Giełda Papierów Wartościowych zmierza w dobry kierunku

Jak wskazują eksperci, polski rynek zmierza w dobrym kierunku, ale jest jeszcze dużo do nadrobienia. Przykładem dobrych inicjatyw są przyjęte 1 lipca 2021 r. przez GPW Dobre Praktyki dla spółek giełdowych. Wynika z nich m.in., że „firmy powinny dbać o różnorodność w kadrze zarządzającej i radach nadzorczych, interpretowaną w kategoriach płci, wykształcenia, wiedzy, wieku i doświadczenia” – czytamy. Wytyczne rekomendują co najmniej 30 proc. reprezentacji w odniesieniu do grup mniejszościowych. Coraz więcej inicjatyw korporacyjnych promuje obecność kobiet w organach zarządczych i nadzorczych polskich firm.

– Spółki giełdowe mają sporo do nadrobienia. Dysproporcja między mężczyznami i kobietami zajmującymi wysokie stanowiska jest bardzo duża i nie może być racjonalnie uzasadniona. Problem jest jednak złożony, a pandemia dodatkowo go uwypukliła. Zróżnicowanie kadry zarządzającej i nowe wytyczne dotyczące dobrych praktyk to miękkie regulacje, trudno je zatem będzie egzekwować. Nie można jednak zapominać, że obecne zalecenia mogą być jednym z ważnych elementów oceny nadzoru korporacyjnego w spółkach, co w przyszłości może przekładać się na ich wycenę i notowania giełdowe – mówi Dorota Snarska-Kuman, partnerka, liderka programu Rady Nadzorcze Deloitte, członkini rad nadzorczych Deloitte CE i DCE.

Polska jednym ze światowych liderów

Raport wskazuje także, że Polska ma powody do dumy. Jest bowiem jednym ze światowych liderów. Możemy się pochwalić wzrostem reprezentacji kobiet w radach nadzorczych. Widać to m.in. po najwyższych stanowiskach kierowniczych w spółkach notowanych na GPW.

„Jak wskazuje badanie Deloitte, zaledwie 11,6 proc. kobiet stoi na czele rad nadzorczych i 5,1 proc. piastuje stanowisko prezesa zarządu wśród spółek notowanych na GPW. Cztery lata wcześniej było to odpowiednio 8,7 proc i 6 proc. kobiet. Coraz częściej na stanowisko dyrektora finansowego nominację otrzymują kobiety – obecnie 13,3 proc., w 2018 roku było to zaledwie 7,1 proc. Najwyższe funkcje w firmie nadal sprawują mężczyźni, niezmienne od czterech lat tylko 5,1 proc. stanowią prezeski. Średni wiek kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi nieco ponad 54 lata, w poprzedniej edycji badania było to prawie 58 lat” – czytamy w raporcie Deloitte.

Czytaj też:

Duże spadki na warszawskiej giełdzie. Największe spółki nurkują