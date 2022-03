Wojna Rosja – Ukraina. Wielka Brytania wstrzyma import rosyjskiej ropy

Portal Politico poinformował, że Wielka Brytania planuje wprowadzić embargo na rosyjską ropę naftową. Ogłoszenie ma nastąpić we wtorek 8 marca po południu, czyli w tym samym czasie, co ogłoszenie nałożenia embargo na rosyjską ropę przez Stany Zjednoczone.Według Politico wprowadzenie brytyjskiego embargo ma być rozłożone na kilka miesięcy, aby uniknąć paniki i braków paliwa, oraz zezwolić na odpowiednie dostosowanie łańcucha dostaw.

Wielka Brytania rezygnuje z rosyjskiej ropy

Wielka Brytania importuje z Rosji 11 proc. swojego zapotrzebowania na ropę naftową. W 2020 roku stanowiło to 1,1 procent całkowitego eksportu rosyjskiej ropy. Największymi odbiorcami są Chiny (23 proc.), Holandia (9,42 proc.), Niemcy (6,28 proc.), Korea Południowa (5,03 proc.), Polska (4,18 proc.).

Wielka Brytania na razie nie przewiduje zakazu importu rosyjskiego gazu, który stanowi ok. 3 proc. całego zapotrzebowania. Inaczej jest w reszcie Europy, gdzie rosyjski gaz stanowi 35 proc. Komisja Europejska opublikowała we plan obcięcia o dwie trzecie dostaw rosyjskiego gazu do końca 2022 roku i całkowite uniezależnienie się przed 2030 rokiem.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Brytyjski premier na spotkaniu z Morawieckim. „Potępiamy barbarzyńską inwazję Putina”