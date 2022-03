Oleg Deripaska, rosyjski oligarcha, czerpie zyski w Polsce. Wykazało to dziennikarskie śledztwo

Możliwość konfiskaty mienia oligarchów z bliskiego otoczenia Putina, o której wspomniał Mateusz Morawiecki, w największym stopniu mogłaby zaszkodzić Wiaczesławowi Mosze Kantorowi, którego firma Acron posiada prawie 20 proc. udziałów w Grupie Azoty. Forbes szacuje majątek Kantora na ok. 5,3 mld dol. Nie jest więc pierwszoligowym oligarchą, niemniej jak zauważa money.pl, „prowadzi na tyle istotny biznes, że musi utrzymywać przynajmniej poprawne relacje z władzami państwa”.

Według izraelskiego "Haaretz", Kantor należy do grupy biznesmenów, która nie wchodziła Władimirowi Putinowi w drogę, ale też nie jest on uznawany za specjalnie zaufanego w Moskwie. Amerykański Departament Skarbu w 2018 r. mimo to umieścił go jednak na liście „osób bliskich Kremla”. Więcej o oligarsze, który jest potężnym akcjonariuszem jednej z największych polskich spółek, piszemy w tym tekście.

Londyńska willa Deripaski zajęta przez squattersów



W Polsce działa blisko tysiąc firm, w których jednym z udziałowców jest rosyjska firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Rosji. Wśród nich jest wpływowy oligarcha Oleg Deripaska, którego majątek w listopadzie 2021 r. został oszacowany przez „Forbesa” na 4,1 mld dol. Światowe media pisały o nim w ostatnich dniach w kontekście luksusowej willi w Londynie, którą za cichym przyzwoleniem policji przejęli squattersi i domagają się, by w ogromnych pokojach schronienie znaleźli uchodźcy z Ukrainy.

Wspólne śledztwo dziennikarskiej sieci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), w którym wzięło udział 25 redakcji, wykazało, że Deripaska jest beneficjentem rzeczywistym 31 spółek zarejestrowanych w Polsce. Większość z nich związana jest pośrednio z austriackim gigantem budowlanym Strabagiem, którego roczne obroty to ok. 15 mld euro.

Nazwisko oligarchy pojawia się także w kontekście drogiego i bardzo eleganckiego hotelu Polonia Palace w samym sercu Warszawy – informuje serwis frontstory.pl, który uczestniczył w śledztwie. Również tu spoiwem jest Strabag, austriackie przedsiębiorstwo budowlanym z siedzibą w Spittal an der Drau w Austrii.To jedna z największych firm budowlanych w Europie.

Strabag wyszedł z rosyjskiego rynku

Firma budowlana Starabag SE, w której poprzez MKAO Rasperia Trading Limited udziały posiada Deripaska, w połowie marca poinformowała o wycofaniu się z Rosji. 15 marca zarząd koncernu oświadczył, że „z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez głównego akcjonariusza – Haselsteiner Familien-Privatstiftung, decyzję o stworzeniu przejrzystości dzięki rozwiązaniu umowy syndykatu”. Syndykat, o którym mowa, tworzyły poza Strabagiem spółki UNIQA Raiffeisen oraz z Rasperia Trading Ltd.Rosyjski wspólnik dysponował 27,8 proc. akcji. Haselsteiner Familien-Privatstiftung, będąca większościowym udziałowcem, próbowała przejąć rosyjskie udziały, ale nie udało się tego sfinalizować.

W 2020 r. Strabag wypłacił kontrolowanej przez Deripaskę Rasperii, za lata 2017 i 2018, w sumie 53,7 mln euro.

