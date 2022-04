Spółka Skarbu Państwa z problemami. Jej akcjonariusz został wpisany na listę sankcji

Kontrolowana przez Skarb Państwa Grupa Azoty zmaga się z dużym problemem. Blisko 20 proc. udziałów w spółce posiada rosyjski oligarcha Wiaczesław Mosze Kantor – pisze Business Insider Polska.

Rosyjski oligarcha z udziałami w Grupie Azoty

Jak podaje portal Wiaczesław Mosze Kantor za pośrednictwem wehikułów finansowych posiada łącznie 19,82 proc. udziałów w spółce chemicznej. Do tej pory nie było to uznawane za szkodliwe dla spółki, ale 8 kwietnia rosyjski oligarcha został dopisany do listy sankcji, które obejmują potencjalnych współpracowników Władimira Putina. Dla polskiej spółki może to oznaczać nie tylko kłopoty wizerunkowe i operacyjne, ale także czysto handlowe. Tak duży udział rosyjskiego majątku może być dyskwalifikujący w oczach zagranicznych partnerów biznesowych. Oligarcha znalazł się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Udziały, które Rosjanin posiada za pośrednictwem trzech firm, warte są obecnie około 830 milionów złotych.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Udziałowiec w grupie Acron

Wiaczesław Mosze Kantor posiada jednak udziały nie tylko w polskim koncernie chemiczno-nawozowym, ale także w podobnej spółce w Rosji. To właśnie znaczące udziały w firmie Acron – jednym z największych producentów nawozów w Rosji – sprawiły, że Kantor trafił na europejskie listy sankcji. „Wielokrotnie otwarcie deklarował swoje poparcie dla prezydenta Putina i przyjaźń z nim oraz utrzymuje dobre stosunki z Kremlem” – napisano w uzasadnieniu do wpisania go na listę. Jak wynika z informacji BI Polska, o wpisanie Kantora na listę sankcji Unii Europejskiej, wnioskował polski rząd.

Nowe przepisy dają możliwość chwilowego zdjęcia sankcji w celu wykupu udziałów należących do osób z listy. Polski rząd prawdopodobnie będzie starał się odzyskać udziały w Grupie Azoty.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Zakaz wwozu rosyjskiego węgla zjednoczył polityków. Senat może nie wnieść poprawek