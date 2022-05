Balenciaga sprzedaje zniszczone tenisówki za 6,7 tys. zł

Trampki hiszpańskiej firmy Balenciaga nazwane Paris Sneaker promowane są w dość zaskakujący sposób. Chociaż już wcześniej w branży mody ekskluzywnej pojawiały się specjalnie postarzane i niszczone ubiory, to może się wydawać, że Balenciaga przekroczyła granice rozsądku.

Nową linię obuwia promują zdjęcia butów zniszczonych poza granice używalności. Według firmy taki obraz ma przekazywać ideę, że buty należy nosić „do końca ich życia”.

Zniszczone trampki za 4,7 tys. zł

Buty dostępne w sprzedaży nie są jednak aż tak mocno zniszczone, jak te promujące kolekcję na zdjęciach. Balenciaga wypuściła klasyczną, niezniszczoną wersję Paris Sneaker w cenie 495 euro (2313 zł) oraz wersję postarzoną za 1450 zł, czyli ponad 4700 złotych. Jednak nawet postarzone wersja nie wygląda tak, jak sugerują to zdjęcia. Obecnie są na niej przebarwienia i przetarcia materiału oraz gumy podeszwy. Droższa wersja będzie dostępna jednak w limitowanej kolekcji, w której znajdzie się zaledwie 100 par.

To, co może niektórym wydać się ciekawsze, to trzeci model buta Paris Sneaker Mule, czyli trampek z odciętą piętą, który może być używany jak klapek lub sandał. Ta wersja kosztuje zaledwie 395 euro, czyli 1846 złotych.

Balenciaga należy do francuskiego koncernu Kering, który kontroluje firmy z branży dóbr luksusowych. Do Keringa należą m.in. Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent.

