Francuzi nie lubią papierosów z akcyzą. Polacy zaskakują

W Unii Europejskiej wypalono w zeszłym roku o 1,3 mld sztuk więcej nielegalnych papierosów niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9 proc. We Francji średnio co trzeci papieros pochodzi z przemytu. O dziwo, w Polsce sprzedaż papierosów z kontrabandy spada.

Zgodnie z najnowszym raportem firmy KPMG, w zeszłym roku najwięcej nielegalnych papierosów wypalono we Francji. Francuzi skonsumowali 15,1 mld sztuk nielegalnych papierosów, z czego blisko połowę stanowiły papierosy podrabiane. Budżet stracił na tym 6,2 miliarda euro. Dla porównania, w Polsce w 2021 roku wypalono 2,1 mld sztuk nielegalnych papierosów, czyli o 1,4 mld sztuk mniej niż przed rokiem (spadek o 3,7 pkt. proc.). Przekłada się to na utratę wpływów podatkowych ze sprzedaży papierosów rzędu 0,28 miliarda euro. Służby zlikwidowały 70 fabryk nielegalnych papierosów – Tylko w ub. roku polskie służby zlikwidowały 70 fabryk produkujących nielegalne papierosy. To najlepszy wynik w UE. Polski rząd prowadzi też racjonalną politykę fiskalną, której przejawem jest choćby mapa akcyzowa, wprowadzająca przewidywalność w branży na kilka lat do przodu – mówi Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Jeszcze w 2017 r. udział nielegalnych papierosów w całkowitej konsumpcji firma KPMG szacowała u nas na poziomie 12,1 proc. W 2021 r. było to już 4,9 proc. W Polsce obserwuje się również wysoką dynamikę spadku konsumpcji papierosów z przemytu i rosnący rynek legalnej sprzedaży papierosów. Zgodnie z raportem KPMG w 2021 r. w Polsce wypalono 41,9 mld sztuk papierosów – to o 1,32 mld sztuk więcej niż rok wcześniej. Przemytnicy wybierają Zachód W swoim raporcie firma KPMG zwraca też uwagę, że z powodu trwających obostrzeń w podróżowaniu i ruchu granicznym, związanych z pandemią COVID-19, w ub. roku zorganizowane grupy przestępcze skupiały się na produkcji podrabianych papierosów bezpośrednio w granicach państw UE. Wywiady przeprowadzone przez firmę KPMG z 7 różnymi organami ścigania wykazały, że nielegalne zakłady produkcyjne coraz częściej przenoszą się na zachód Europy, aby w ten sposób mieć ułatwiony dostęp do bardziej zyskownych rynków zbytu dla przemytników, takich jak Francja czy Wielka Brytania. Czytaj też:

