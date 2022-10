Ponad milion firm w rękach Polek. Pękła magiczna granica

Z tej liczby 957,5 tys. firm należy w 100 proc. do kobiet, a pozostałe 45,2 tys. jest kierowanych przez prezeski. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba prezesek wzrosła o 10,5 proc., porównując do końca września 2020 r. o 24 proc., a do końca września 2019 r. – o ponad 40 proc. Niemal 20 proc., czyli ponad 44 proc. wszystkich polskich prezesek, zarządza przedsiębiorstwami w Warszawie.

Największy odsetek polskich prezesek – nieco ponad 4 proc. – kieruje organizacjami członkowskimi, czyli różnego rodzaju zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami itp. Niewiele mniej stoi na czele podmiotów zarządzających wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami oraz podmiotów doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Niecałe 3 proc. prowadzi działalności związane z rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Niecałe 2 proc. prezesek działa w branży związanej z oprogramowaniem. W sumie ponad 2000 prezesek – czyli 4,5 proc. wszystkich – prowadzi firmy zarejestrowane w kategoriach związanych z realizacją projektów budowlanych i wznoszeniem budynków.

Do kobiet należy ponad 100 tys. firm związanych z ochroną zdrowia

Do kobiet należy prawie 196 tys. zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw rolnych i hodowlanych, ponad 55,5 tys. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz 30 tys. sklepów spożywczych. Są również właścicielkami ponad 26 tys. agencji ubezpieczeniowych i takiej samej liczby firm rachunkowo-księgowych oraz doradztwa podatkowego. Kobiety prężnie działają w ochronie zdrowia – po zsumowaniu należących do nich praktyk lekarskich specjalistycznych (ponad 29,5 tys.), pielęgniarskich i położniczych (niemal 20 tys.), dentystycznych (ponad 19,5 tys.) oraz działalności związanych z fizjoterapią i ogólną praktyką lekarską uzyskujemy liczbę ponad 100 tys. podmiotów. To niemal 10 proc. wszystkich prowadzonych przez kobiety firm w Polsce.

Właśnie rozpoczęła się 14 edycja konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. To najstarszy i największy w Polsce konkurs dla przedsiębiorczych kobiet. Od początku jego istnienia nagrodzono ponad 120 przedsiębiorczyń z małych i dużych firm oraz liderek i liderów organizacji wspierających równość i różnorodność. Wielu z nich zwycięstwo ułatwiło rozwój działalności i wejście na nowe rynki oraz dało szansę na pozyskanie inwestorów i partnerów biznesowych.

