Luksemburscy emeryci dostają ponad 2,5 tys. euro miesięcznie. Zazdrościmy – a jak my przy nich wypadamy?

Wprawdzie dane są historyczne, ale i tak najbardziej miarodajne jakie aktualnie mamy. Trzy lata temu na najwyższą średnią emeryturę spośród państw europejskich mogli liczyć mieszkańcy Islandii – średnio było to aż 2762 euro miesięcznie. Niewiele mniej wypłacano w Luksemburgu (2575 euro miesięcznie) i Norwegii (2438 euro miesięcznie).

Europa: gdzie najwyższe, a gdzie najniższe emerytury

W największych gospodarkach Europy Zachodniej (Niemczech, Francji) przeciętne emerytury wynosiły odpowiednio 1440 i 1457 euro. Ciekawostką jest Hiszpania, która nie jest kojarzona z wysokimi zarobkami, a mimo to przeciętne emerytury kształtowały się na poziomie 1450 euro, minimalnie więcej niż w silniejszej gospodarce, jaką są niewątpliwie Niemcy.

Na końcu listy znalazły się Bułgaria (226 euro), Bośnia i Hercegowina (237 euro). Turcja(255 euro) i Albania (zaledwie 131 euro).

Średnia wysokość emerytur w Europie wynosiła w 2021 roku 1294 euro miesięcznie (około 5600 zł). Polska wypadła znacznie poniżej tej średniej – zaledwie 538 euro miesięcznie, czyli około 2320 zł na miesiąc. Faktem jest, że od tego czasu przeciętne emerytury poszły w górę i dziś wynoszą 3516,95 zł, co stanowi niemal dwukrotność emerytury minimalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł). To jednak nadal mniej niż ma do dyspozycji przeciętny Niemiec czy Hiszpan.

Co wpływa na wysokość emerytury?

– Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – podpowiada Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wystarczy zaledwie jeden rok pracy dłużej, aby emerytura wzrosła o 10-15 proc. Z kolei kilka lat kontynuowania aktywności zawodowej sprawia, że świadczenie może się nawet podwoić.

Znaczenie ma też moment złożenia wniosku o przejście na emeryturę i rozpoczęcie pobierania świadczeń. Najlepiej zrobić to w lutym lub w lipcu. Jeśli zrobimy to w lutym, to od marca, korzystamy z waloryzacji marcowej. Jeśli senior zdecyduje się przejść na emeryturę w lipcu, to ZUS wyliczy świadczenie, uwzględniając waloryzację kapitału z czerwca.

Coraz więcej emerytów dorabia

Należy pamiętać, że przejście na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) lub 61 (mężczyźni) nie jest obowiązkiem. Z chwilą przekroczenia tego wieku można skorzystać z przywileju, jakim jest rozpoczęcie pobierania emerytury, ale jeśli zdrowie i chęci pozwalają, senior może pracować dalej. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by pracować już po przejściu na emeryturę: emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie obowiązują limity zarobkowe (więcej o nich piszemy tu).

Zapytaliśmy niedawno rzecznika ZUS, ile osób obecnie dorabia do emerytury. Paweł Żebrowski poinformował, że jest to grono ok. 900 tys. osób.

Grono dorabiających emerytów z roku na rok rośnie. W 2022 roku pracowało 826 tys. seniorów, podczas gdy rok wcześniej było to 812,9 tys. osób, a w 2020 roku 777,6 tys. emerytów.

