ZUS wypłaca specjalne świadczenia. Tysiące złotych dla jednej grupy

Nauczyciele, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i mają odpowiedni staż pracy, mogą skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. To forma wcześniejszej emerytury, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednak nie każdy pedagog spełnia warunki, by otrzymać to wsparcie.

Co to jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to specjalna forma wsparcia finansowego, która działa na zasadach podobnych do emerytur pomostowych, ale jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli. Stanowi ono formę zabezpieczenia dla pedagogów, którzy kończą pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jak wynika z danych ZUS, w lipcu 2024 roku świadczenie kompensacyjne pobierało 11,6 tys. osób, a jego średnia wysokość wynosiła 3971,14 zł. Kwota ta jest zmienna i zależy od różnych czynników, w tym od indywidualnych składek emerytalnych.

Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Aby kwalifikować się do tego świadczenia, nauczyciele muszą spełnić kilka kluczowych warunków:

Wiek: Kobiety muszą mieć co najmniej 55 lat, a mężczyźni – 60 lat. Staż pracy: Wymagane jest przepracowanie co najmniej 30 lat (okresy składkowe i nieskładkowe), w tym 20 lat jako nauczyciel na co najmniej połowie etatu. Miejsce pracy: Świadczenie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych podobnych instytucjach.

Świadczenie kompensacyjne nie ma stałej wysokości, a jego wartość zmienia się w zależności od liczby osób uprawnionych oraz aktualizacji stawek. Na początku 2024 roku średnia wartość tego świadczenia wynosiła 3557,64 zł, w marcu wzrosła do 4034,86 zł, a w lipcu ustabilizowała się na poziomie 3971,14 zł. Zmniejszająca się liczba beneficjentów wynika z malejącej liczby nauczycieli spełniających kryteria.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Po weryfikacji dokumentacji i spełnieniu wszystkich warunków, środki są wypłacane co miesiąc.

To wsparcie jest szczególnie istotne dla osób, które decydują się zakończyć karierę zawodową przed osiągnięciem standardowego wieku emerytalnego.

