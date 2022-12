Inflacja w Turcji minimalnie wyhamowała. Jest wynikiem zaskakujących poglądów gospodarczych Erdogana

Kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w Polsce spadła z 17,9 do 17,4 proc. Może to być pierwszy sygnał świadczący o tym, że drożyzna zwalnia – zresztą podobne sygnały pojawiły się też w kilku innych krajach Europy. Również Turcja, po raz pierwszy od maja 2021 roku, zanotowała nieznaczny spadek inflacji. Spadła ona z 85,5 do 84,4 proc.

Z czego wynika tak wysoka inflacja w Turcji?

Żaden inny kraj w Europie nie mierzy się z taką drożyzną.Do tak wysokiej inflacji przyczyniła się polityka pieniężna prowadzona przez Bank Centralny Republiki Turcji. W zeszłym roku mocno ciął on stopy procentowe: główna stopa utrzymywana była od grudnia na poziomie 14 proc., aż na sierpniowym posiedzeniu banku centralnego została ona obcięta do 13 proc.

Luzowanie polityki pieniężnej pociągnęło za sobą osłabienie liry tureckiej. W zeszłym roku straciła ona 44 proc. wobec dolara, a od początku tego roku osłabła o 27 proc. Słabsza lira oznacza droższy import do Turcji, co podbija inflację.

Działania tureckiego banku centralnego zaskakują, gdy brać pod uwagę, że wszystkie inne kraje w tym czasie zacieśniały politykę pieniężną. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który formalnie nie ma wpływu na działanie banku, w rzeczywistości narzuca mu swój niekonwencjonalny pogląd,żeobniżki stóp procentowych wpływają na obniżanie cen.

Rząd turecki spodziewa się, że w przyszłym roku inflacja konsumencka powinna wyhamować do 25 proc.

