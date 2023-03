Merci to za mało. Pracownicy poczuli się zlekceważeni, a nie docenieni

Jak docenić pracownika? Zależy, kogo zapytamy. Zatrudnieni najbardziej chwalą sobie podwyżki albo premie, nie pogardzą też kartami przedpłaconymi. Niektórzy specjaliści od zarządzania personelem przekonują jednak, że efekt zadowolenia szefostwo może osiągnąć dużo niższym kosztem, na przykład wręczając pracownikom jakiś drobiazg, któremu towarzyszyć będzie liścik z podziękowaniem za sumienną pracę.

Pracownicy nie poczuli się docenieni czekoladką Merci

Nieprzypadkowo właśnie teraz pojawił się temat wyrażania wdzięczności za codzienny wkład, który wnoszą zatrudnieni. 5 marca przypadł Dzień Doceniania Pracownika. Nie po raz pierwszy, w poprzednich latach firmy też miały okazję na to, by zrobić coś nieszablonowego, ale nie przedostało się to do przestrzeni publicznej.

W tym roku kilka firm skorzystało z propozycji, o której kilka dni temu na LinkedIn napisałamenedżerka Frisco.pl Katarzyna Milkiewicz. Zaproponowała, by każdemu pracownikowi podarować… czekoladkę Merci, do której dołączona zostanie karteczka z podziękowaniem. W tekście, który zniknął już z sieci, przekonywała, że to wydatek 60 groszy, a pracownicy będą mieli poczucie, że pracodawca o nich myśli. Do tego docenią go za poczucie humoru.

Ostatecznie zabawnie jednak nie wyszło: pracownicy kilku wcale nie małych firm wrzucili do mediów społecznościowych zdjęcia starannie zalaminowanych czekoladek, które znaleźli na biurku. Towarzyszyła im, zgodnie z sugestią pani menedżer, karteczka z pozdrowieniami.

BHS: niezręczność, cel był inny

Internauci w komentarzach też dalecy są od chwalenia pomysłu koncernu BSH czy Trumpf, która produkuje m.in. obrabiarki i elektronikę. Czarę goryczy przelała informacja od jednego z zatrudnionych, że Merci to rodzaj miesięcznej premii, ale biuro prasowe BSH zapewniło, że był to wyłącznie podarek z okazji Dnia Doceniania Pracownika, a premie zostaną wypłacone w tradycyjny sposób.

„Gazeta Wyborcza” skontaktowała się z działem prasowym koncernu BSH. Firma przyznała, że jest zaskoczona nagraniem, w którym jeden z pracowników ostentacyjnie rzuca czekoladką, bo miał to być po prostu miły przerywnik w ciągu dnia. Czekoladki miały być rozłożone w kantynach, a pracownicy mogli je wziąć i zjeść lub dać innemu współpracownikowi. Dział prasowy zaznacza, że cel firmy był inny i jest zmartwiony odbiorem akcji.

Firma zapewniła, że intencje miała dobre i nie chciała nikogo poniżać. W kolejnych latach prezenty mają być inne.

