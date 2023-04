Niemiecki koncern wybuduje fabrykę na Dolnym Śląsku. Premier napisał list z okazji inauguracji

W Dobromierzu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park w 2026 roku zacznie działać fabryka pomp ciepła Bosch. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 r., a produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć na przełomie 2025 i 2026 r.

Mateusz Morawiecki pisze do wałbrzyskiej SSE

Dziś ogłoszono inwestycję, która kosztować będzie 1,2 mld zł. Premier Mateusz Morawiecki napisał w specjalnym liście, że uruchomienie nowoczesnego zakładu przyczyni się do rozwoju regionu i skutecznej transformacji energetycznej kraju. Na terenie zakładu zatrudnienie znajdzie ok. 500 osób.

Szef rządu zauważył, że uruchomienie nowoczesnej fabryki to nie tylko szansa dla regionu wałbrzyskiego, ale też dla całego kraju. „Pod Wałbrzychem będą produkowane pompy ciepła, będące kluczowym rozwiązaniem grzewczym, wpływającym na przyśpieszenie transformacji energetycznej w całej Europie. To rozwiązanie nie tylko proekologiczne, ale proekonomiczne, które bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną” – napisał premier.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Bosch inwestuje w swoje fabryki w Polsce od 1992 r. Ma zakłady w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Fabryka w Dobromierzu będzie dziewiątą fabryką Boscha w Polsce i pierwszą, która będzie produkować pompy ciepła.

W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwestowało do tej pory ponad 200 przedsiębiorców. Są wśród nich globalne koncerny, jak i rodzime małe i mikro przedsiębiorstwa. Firmy zainwestowały w sumie 25,5 mld złotych i stworzyły ponad 51 tys. miejsc pracy.

Czytaj też:

KE odpowiada na propozycję Polski. Kompromis na wyciągnięcie rękiCzytaj też:

Mąka coraz tańsza, cena chleba ani drgnie