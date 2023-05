Żelki przegrały z pieniędzmi. Czy wrócą do Lidla?

Miłośnicy żelek Haribo, którzy do tej pory zaopatrywali się w Lidlu, zorientowali się już pewnie, że muszą zmienić dostawcę. Kilka dni temu niemiecki dyskont poinformował, że wycofuje ze sprzedaży najbardziej znaną markę żelków – i to nie tylko w Polsce, ale na wszystkich rynkach. Niemieckie media donoszą, że poszło o ceny: Haribo chciał podnieść ceny słodyczy, Lidl się na to nie zgadzał.

Żelki Haribo wycofane z Lidla

W przeszłości zdarzyło się już, że żelki zniknęły ze sprzedaży, ale firmom ostatecznie udawało się dojść do porozumienia w sprawie warunków współpracy. Czy i tym razem tak będzie? Szef Lidla w Niemczech, Christian Härtnagel, którego cytuje serwis Portal Spożywczy uważa, że dyskont wkrótce ponownie wprowadzi produkty Haribo do swojej oferty. Czy dotyczy to także Polski? Serwis zadał to pytanieAleksandrze Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska. Nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła – napisała jedynie, że „celem sieci Lidl Polska jest oferowanie klientom produktów wysokiej jakości w niskich cenach”.

Miłośnicy Haribo mogą kupić żelki w większości innych sklepów, a także w sklepie firmowym w Warszawie. Został otwarty równo rok temu. Sieć nie poinformowała o planach zwiększenia liczby placówek w naszym kraju.

Haribo, rodzinna firma ze stuletnią tradycją

Marka powstała w 1922 roku, a jej założycielem był cukiernik Hans Riegel. Nazwa powstała od pierwszych liter imienia i nazwiska jej właściciela oraz od nazwy jego rodzinnego miasta (Bonn). Firma bardzo dobrze sobie radziła w przedwojennych latach, a kolorowe misie można było kupić w całych Niemczech. Wojna mogła położyć temu kres, bo z powodu niedoboru surowców trzeba było ograniczyć produkcję. W 1945 roku, w wieku zaledwie 52 lat, zmarł Hans Riegel. Kierowanie przedsiębiorstwem przejęła tuż po II wojnie światowej jego żona Gertruda.

W kolejnych latach misie i inne produkty, które z czasem pojawiły się w gamie produktów, trafiły do sprzedaży w innych krajach, także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W 1998 roku rozpoczęła się oficjalna dystrybucja w Polsce.

Haribo pozostało firmą rodzinną: zarządza nim już trzecie pokolenie rodziny Riegel.

Dziś Haribo zatrudnia ponad 7 tys. pracowników w 33 lokalizacjach i 26 krajach świata.

