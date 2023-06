Elon Musk przed sądem. Miliarder miał manipulować kursem Dogecoina

Sprawa trafiła do amerykańskiego sądu w czerwcu ubiegłego roku. W środę odbyła się kolejna rozprawa, podczas której amerykańscy inwestorzy, podpisujący się pod pozwem zbiorowym, zarzucili miliarderowi posłużenie się poufnymi informacjami w celu manipulowania kursem kryptowaluty.

Pozew o Dogecoina

Zdaniem pozywających miliardera inwestorów Musk miał świadomie manipulować kursem kryptowaluty poprzez swoje publikacje w mediach społecznościowych, opłacanie inwestorów, czy słynny występ w programie „Saturday Night Live”, podczas którego krytykował Dogecoin.

Podobnej manipulacji miliarder miał się dopuścić w kwietniu tego roku, gdy zmienił logo Twittera na słynnego „pieseła”, czyli symbol kryptowaluty Dogecoin. Wycena skoczyła wtedy o 30 proc. a miliarder sprzedał Dogecoiny za 124 mln dolarów.

Musk i pieseł

Musk, który po raz kolejny jest najbogatszym człowiekiem na świecie, jest wieloletnim fanem dogecoinów. W kwietniu 2021 roku nazwał siebie „The Dogefather” na Twitterze. W następnym miesiącu powiedział, że token to „przyszłość waluty” w jednym z odcinków „Saturday Night Live”.

Dogecoin – który został stworzony jako żart i nie ma praktycznych zastosowań – zyskał na popularności podczas boomu kryptograficznego w 2021 roku, ale od tego czasu spadł. Jego cena wynosi nieco ponad 7 centów – 90 proc. poniżej 68-centowego szczytu z 8 maja, dzień przed pojawieniem się Muska w „SNL”.

„Dogument”

Twórcy filmowi z kolektywu twórców PleasrDAO i społeczność Own the Doge ogłosili pełnometrażowy film ukazujący fenomen mema Doge, czy też pieseła. Choć produkcja nie ma na razie nazwy, to już jest nazywana „dogumentem” o jednym z najsławniejszych psów internetu.

PleasrDAO to grupa artystów cyfrowych i kolekcjonerów NFT, która zasłynęła m.in. wykupieniem praw do mema Doge za ponad 4 miliony dolarów w 2021 roku. Own the Doge to zaś społeczność skupiona wokół najróżniejszych NFT z piesełem. Fundusze na produkcję pochodzą właśnie od tych społeczności.

