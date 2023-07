Pieczątka to w firmie niemal świętość. Może się to zmienić

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało pakiet zmian oparty na czterech filarach:

łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie,

prostsze zasady prowadzenia firm,

usprawnienie sukcesji w firmach,

przyjazne prawo gospodarcze.

Ministerstwo chce promować działalność nierejestrowaną

Ministerstwo chce zachęcać do podejmowania prób aktywności zarobkowej poprzez na przykład angażowanie się w formę drobnej działalności, jaką jest działalność nierejestrowana.

„Zaproponowaliśmy również nowe rozwiązania w ustawie o rzemiośle. To m.in. rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika i zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Przyczyni się do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle” – przekazano w komunikacie MRiT.

Ministerstwo chce też wprowadzić co najmniej jednomiesięczne vacatio legis dla przepisów prawa gospodarczego, tak by uniknąć sytuacji, w których nowe przepisy zaczynają obowiązywać kilka lub kilkanaście dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Wśród propozycji jest też włączenie partnerów społecznych w proces bieżącego przeglądu prawa gospodarczego.

Dziś dokument bez pieczątki nie istnieje

Ponadto rząd proponuje ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką, usprawnienie zasad kontroli w firmach (wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli), mniej dokumentów papierowych oraz odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności.

Sukcesja przedsiębiorców

W komunikacie resort napisał także, że chce jeszcze bardziej uelastycznić przepisy dotyczące przekazywania biznesu następcom prawny, „Zmiany, jakie proponujemy to: automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) pomoże spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych” – napisano.

Dodatkowo będą to ułatwienia przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego oraz ułatwienie sukcesji spółek i wykonywanie praw z udziałów i akcji.

