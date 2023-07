KE sprawdzi, czy popularna aplikacja do wirtualnych spotkań narusza zasady konkurencji

Urzędnicy Komisji Europejskiej przeanalizują, czy praktyka Microsoftu polegająca na łączeniu oprogramowania Teams z Office 365 nie jest niezgodna z zasadami antymonopolowymi. To reakcja na formalną skargę jednego z konkurentów Microsoftu – należącej do Salesforce firmy Slack. Już w 2020 r. zarzuciła ona Microsoftowi nielegalne obejście przepisów.

Microsoft może stosować antykonkurencyjną sprzedaż wiązaną

Dodając Teams do podstawowego pakietu usług w chmurze, w skład którego wchodzą m.in. Word i Outlook, Microsoft może skutecznie zniechęcać klientów do instalowania konkurencyjnych narzędzi do spotkań wirtualnych, uważają urzędnicy KE.

„Komisja stwierdziła, że platformy oparte na chmurze pozwoliły wejść na rynek większej liczbie graczy. Zauważono, że takie oprogramowanie zwykle jest oparte na subskrypcji, co blokuje użytkowników na dłuższą metę" – czytamy w komunikacie. „Podobne praktyki mogą stanowić antykonkurencyjną sprzedaż wiązaną i uniemożliwiać konkurowanie dostawcom innych narzędzi do komunikacji” – podkreślono.





Do zarzutów odniósł się rzecznik Microsoftu. Zapewnił, że firma współpracuje z Komisją i jest „zaangażowana w poszukiwanie rozwiązań rozwiewających obawy”.

Czytaj też:

Elon Musk z kolejnym pomysłem. Firma xAI „zrozumie rzeczywistość”Czytaj też:

ChatGPT „piracił” artykuły w sieci. Twórcy czatbota wycofali funkcję