Rekordowe ceny w skupach, a sklepy płaca grosze. Kryzys dobija branżę mleczarską

Branża mleczarska mierzy się z rosnącymi kosztami produkcji. W najtrudniejszej sytuacji są małe zakłady.

Problemy branży mleczarskiej. Wysokie ceny i nowe przepisy

– Koszty przetwórstwa wzrosły w sposób niewyobrażalny. A wszelkie obciążenia spowodują, że coraz więcej firm będzie musiało szukać ratunku w postaci konsolidacji lub szukania inwestorów zewnętrznych albo będą zamykać biznes - mówi cytowana przez „Rz” Agnieszka Maliszewska, dyrektor generalna Polskiej Izby Mleka.

Branża z obawą przygląda się przepisom mającym wprowadzić w Polsce system kaucyjny oraz obowiązkowym składkom na nowy Fundusz Ochrony Środowiska.

– Jeśli firma będzie chciała uzyskać finansowanie z banku, kredyt obrotowy, a nie będzie miała takich raportów, to może nie mieć szans na kredyt. Duże sieci handlowe już zapowiadają, że wkrótce będą wymagać od dostawców nabiału raportów, że prowadzą biznes w sposób zrównoważony. Ich brak może oznaczać, że wypadną z rynku, bo nie będą miały komu sprzedawać – wyjaśniła Maliszewska.

„Rz” pisze, że kryzys wywołały wysokie ceny energii, połączone bardzo wysokimi cenami mleka w skupie, które w listopadzie 2023 r. osiągnęły 274 zł za 100 kg, „z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że to poziom nienotowany od wejścia Polski do UE.Dla rolników dostarczających mleko oznaczało to eldorado, dla przetwórców – problemy" – czytamy. Rolnicy wciąż oczekują wysokich cen – ceny w skupach przekraczały w ubiegłym roku 3 zł. Domagają się nawet interwencyjnych skupów mleka. Przetwórców z kolei dotknęły koszty energii i wynagrodzeń.

