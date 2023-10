Zachodnie firmy pomagały Rosji obchodzić sankcje. Korzystał rosyjski wywiad

Nie jest żadną tajemnicą, że Rosja świetnie omija nałożone na nią sankcje. Wykorzystuje do tego pośredników – głównie z Azji, którzy kupują potrzebne technologie i odsprzedają Rosji. Jest to oczywiście droższe niż kupowanie bezpośrednio od producentów, ale pozwala ominąć międzynarodowe sankcje.

Rosja omijała sankcje dzięki belgijskiej firmie

Okazuje się, że po stronie pośredników, którzy w nieuczciwy sposób sprowadzają do Rosji technologie i przedmioty objęte sankcjami, są również państwa europejskie. Dziennikarze z Belgii, Szwecji i Estonii przeprowadzili wspólne śledztwo, w którym uzyskali dostęp do ponad 2 tys. stron szwedzkich dokumentów sądowych. Jak informuje PAP powołując się na ustalenia dziennika „De Tijd”, mają one związek ze sprawą dotyczącą rosyjsko-szwedzkiego biznesmena Siergieja Skworcowa, podejrzanego o przekazywanie przez prawie 10 lat zachodnich technologii rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu.

W zeszłym miesiącu Skworcow był sadzony w Sztokholmie za „nielegalną działalność wywiadowczą” przeciwko Szwecji i USA. Wyrok ma zostać ogłoszony 26 października br.

Jego głównym klientem była rosyjska firma Radioexport, przemianowana później na Network Technologies, kontrolowana przez oficerów rosyjskiego wywiadu, która pozyskiwała zachodnią technologię dla armii, wynika z dokumentów sądowych. W procederze uczestniczyła także belgijska firma Hasa-Invest z siedzibą w Knokke-Heist, przez którą dostarczano towar do Rosji.

Radioexport dostarczał wojsku zaawansowane zachodnie półprzewodniki i mikroprocesory stosowane w samolotach myśliwskich, systemach rakietowych, inteligentnej amunicji, radarach, satelitach i innych wojskowych technologiach kosmicznych.

Antonio Guterres miał propozycję dla Ławrowa?

Na początku września niemiecki dziennik „Bild” napisał, że dotarł do listu sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, datowanego na 28 sierpnia tego roku.

W piśmie Guterres miał zaproponować szefowi rosyjskiej dyplomacji czteropunktowe porozumienie, które powinno doprowadzić do przywrócenia umowy zbożowej. Z listu wynika, że w zamian za wznowienie umowy zbożowej i eksport zbóż z Ukrainy ONZ miało zaoferować obejście sankcji nałożonych na Moskwę po inwazji na Ukrainę.

Wśród propozycji miało znaleźć się między innymi uchylenie unijnych sankcji wobec Rosselkhozbanku, czyli Rosyjskiego Banku Rolnego, co umożliwiłoby mu ominięcie ograniczeń związanych z odłączeniem go od systemu SWIFT. Drugi punkt miał dotyczyć ubezpieczenia rosyjskich statków towarowych od ukraińskich ataków w czasie kursów po Morzu Czarnym i Azowskim.

