Niemiecki biznes liczy na rząd Tuska. Już widać zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców

Politycy Prawa i Sprawiedliwości lubią straszyć, że na dojściu Koalicji Obywatelskiej do władzy najbardziej skorzystają niemieccy przedsiębiorcy, ale nie ma co dyskutować z faktem, że Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski i wzajemna współpraca znajduje odzwierciedlenie w naszym PKB.

A skoro tak, to w interesie wszystkich jest to, by układała się ona jak najlepiej.

Niemiecki biznes liczy na lepszą współpracę

Niemieccy przedsiębiorcy mają powody, by wierzyć, że przez cztery najbliższe lata obroty handlowe będą się zwiększały. – Wraz z pojawieniem się nowego rządu Tuska liczymy na ponowne ożywienie w dwustronnych stosunkach gospodarczych – powiedziała cytowana przez Deutsche Welle Cathrina Claas-Muehlhaeuser, przewodnicząca Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki. Dodała, że „ten niemiecko-polski motor gospodarczy może ponownie stać się dla Europy czynnikiem wyznaczającym tempo”.

Zdradziła, że dostrzega już zwiększone zainteresowanie firm niemieckich Polską.

Zgadza się z nią również szef ds. handlu zagranicznego czyli Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

– Prawdopodobnie znaczenie stosunków niemiecko-polskich w nadchodzących latach będzie rosnąć” – powiedział Volker Treier. – Przemawia za tym fakt, że firmy w obu krajach mają podobne interesy związane z nowymi łańcuchami dostaw i rozwiązaniami ogólnoeuropejskimi, jak transformacja energetyczna, elektromobilność i cyfryzacja.

Współpraca polsko-niemiecka

W 2022 między krajami wymieniono towary o wartości niemal 170 mld euro. Niemcy eksportują głównie produkty chemiczne, maszyny i pojazdy i i produkty elektrotechniczne – w 2022 o łącznej wartości niemal 91 mld euro. Importują z Polski produkty elektrotechniczne, pojazdy i ich części, maszyny i żywność za łącznie 77 mld euro.

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 15,6 proc. r/r i wyniósł 87,7 mld euro w styczniu-listopadzie 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 22,5 proc. r/r do 67,6 mld euro. Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1 pkt proc. i wyniósł 27,8 proc., a w imporcie spadł o 0,7 pkt proc. i stanowił 20,3 proc.

Według Komisji niemieckie firmy zainwestowały w Polsce ponad 37 mld euro i stworzyły około 450 tys. miejsc pracy. Polskie inwestycje w Niemczech to ok. 2,3 mld euro. W Polsce aktywnie działa ok. 5,5 tys. niemieckich firm, w Niemczech – ok. 1,5 tys. polskich.

