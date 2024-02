Superinwestorzy na zakupach. To cenny miernik całej gospodarki

– W okresie rosnącej popularności sztucznej inteligencji i przy wzroście indeksu Nasdaq 100 o 10,8 proc. w ciągu trzech minionych miesięcy najwięksi inwestorzy masowo sprzedawali akcje, przede wszystkim z sektora technologicznego, co stanowiło 1,066 proc. ich całkowitego portfela. Analiza zakupów akcji netto (całkowite zakupy minus sprzedaż) z poszczególnych sektorów pokazuje, że w ostatnim kwartale 2023 r. superinwestorzy wyprzedawali akcje z niemal wszystkich sektorów, co łącznie stanowiło 2,9 proc. wartości wszystkich posiadanych aktywów. Wyprzedaż akcji spółek technologicznych wydaje się kontynuować trend zauważony już w III kw. 2023 r. – zauważa Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

Inwestorzy kupują akcję Googla

Pomimo ogólnej tendencji wyprzedaży akcji spółek technologicznych najczęściej kupowaną firmą był Alphabet (Google), którego akcje nabyło aż ośmiu superinwestorów. Na drugim miejscu znalazł się Microsoft, a za nim Amazon i Visa.

Warren Buffett, znany ze swojego konserwatywnego podejścia do długoterminowego inwestowania, dokonał znaczących zmian w swoim portfelu.

Najbardziej rzucała się w oczy sprzedaż 77 proc. udziałów w firmie HP Inc., producencie komputerów i drukarek, co stanowiło 0,7 proc. wartości całego portfela.

Drugą co do wielkości transakcją był zakup akcji Chevron Corp., giganta branży paliwowej, który zwiększyła portfel o 0,68 proc.

Na trzecim miejscu znajduje się korekta udziałów w Apple, największej pozycji w portfelu Buffetta, która wpłynęła na portfel funduszu o 0,55 proc.

Zakupy Michaella Burry’ego

Michael Burry, znany z przewidzenia kryzysu finansowego w 2008 r. i słynący z częstych zmian w swoim portfelu inwestycyjnym, dokonał kilku znaczących ruchów. Pod koniec III kw. ub.r. Burry otworzył pozycje na spadek sektora półprzewodników. Za pomocą opcji postawił na spadki wartości funduszu iShares Semiconductor ETF, co w tamtym momencie stanowiło 47,86 proc. wartości jego portfela, oraz zakupił opcje na spadek akcji Booking Holdings Inc., (7,79 proc. wartości portfela). Jednak w ostatnim kwartale 2023 r. zamknął te pozycje na stracie.

– Zdaje się, że tym samym zmienił mocno swoje podejście, dokonując licznych nowych zakupów do swojego portfela i całkowitej sprzedaży aż 4 największych dotychczasowych pozycji – zauważa Grzegorz Dróżdż.

Burry całkowicie sprzedał akcje:

globalnego producenta samochodów Stellantis N.V., który posiada takie marki jak Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep czy Dodge. Akcje te stanowiły aż 17,43 proc. wartości całego portfela;

jednego z największych przewoźników armatorów tankowców na świecie, zajmującym się transportem ropy naftowej oraz produktów naftowych Euronav NV, o łącznej wartości 9,36 proc. całego portfela;

Hudson Pacific Properties, firmy inwestycyjnej z sektora nieruchomości, która specjalizuje się w zarządzaniu, rozwijaniu i nabywaniu nieruchomości biurowych i mediowych głównie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych;

amerykańskiej firmy energetycznej, działającej głównie w sektorze wydobycia i produkcji ropy naftowej oraz gazu ziemnego Crescent Energy, o łącznej wielkości 5,76 proc. całego portfela.

Portfel Michaela Burry'ego zmienił się drastycznie względem tego, co mogliśmy obserwować przez większość 2023 r., gdy wielokrotnie próbował wyłapać odwrócenie trendu wzrostowego na szerokim rynku akcji. Wydaje się jednak, że po wielu miesiącach walki z hossą na rynku superinwestor postanowił pogodzić się z panującym trendem rynkowym, obstawiając spółki głównie z sektora dóbr konsumenckich (stanowiących łącznie 29,4 proc. portfela) takich jak chińskie Alibaba i JD.com czy amerykański Amazon.

Analityk zastrzega, że podczas analizy transakcji dokonanych przez superinwestorów w ostatnim kwartale należy uwzględnić, że wiele z tych inwestycji zostało zrealizowanych ponad dwa miesiące temu. – Może to wpływać na aktualność obrazu sytuacji inwestycyjnej na rynku. Co interesujące, w okresie, gdy dominowały dyskusje o sukcesach i przełomach w dziedzinie sztucznej inteligencji, czołowi inwestorzy koncentrowali się na poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w innych obszarach – dodaje.

