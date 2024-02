Rolnicy chcą zablokować centrum dystrybucyjne Biedronki. Czym sieć ich zdenerwowała?

9 lutego rolnicy zaczęli protestować przeciwko, jak to określają, bezsilności rządu w sprawie ukraińskiego zboża, które od kilkunastu miesięcy trafia do Polski oraz przeciwko postanowieniom Zielonego Ładu, czyli wielkiego programu Unii Europejskiej. Zablokowali drogi w różnych regionach i zapowiedzieli kontynuowanie protestów – w różnych formach – do końca lutego. Rolnicy wyjechali traktorami na drogi w całym kraju.

Rolnicy zapowiadają różne formy protestu

Po 20 lutego chcą skoncentrować się na blokowaniu wszystkich przejść granicznych z Ukrainą. Z mniejszych działań można wskazać natomiast na zapowiedź blokady drogi dojazdowej do centrum dystrybucyjnego Jeronimo Martins w Stawigudzie koło Olsztyna. To „kara” dla sieci za to, że sprowadza towary z Ukrainy.

– A to uderza w nas, producentów rolnych mocno. Z Ukrainy wjeżdżają zboża, kukurydza, rzepak, miód, słodycze, wafle. Na Ukrainie można używać niedozwolonych w Unii Europejskiej środków ochrony roślin, które są szkodliwe dla zdrowia – wyjaśnił przedstawiciel Agrounii na Warmii i Mazurach Michał Kempka.

Blokada w takim zakresie, jaki zapowiedzieli rolnicy, zakłóciłaby dostawy do ok. 200 sklepów w regionie. Od przedstawiciela Jeronimo Martins wiemy, że do centrum pod Olsztynem wjeżdża i wyjeżdża każdej doby ponad 400 samochodów z towarem.

Rolnicy gotowi pójść do sądu

Ostatecznie do blokady może jednak nie dojść, a spokój portugalska sieć będzie zawdzięczała wójtowi gminy Stawigudzie. W rozmowie z dziennikarzami Michał Kontraktowicz zapewnił o swoim zrozumieniu dla postulatów rolników, ale oświadczył też, że nie wyda zgody na zgromadzenie rolników, gdyż może ono doprowadzić do powstania „strat wielkich rozmiarów”.

Rolnicy nie godzą się z takim postawieniem spraw i zapowiedzieli zaskarżenie decyzji o odmowie zgody na zgromadzenie do sądu.

