Tusk obiecał zmiany w składce zdrowotnej. Ministerstwo zapewnia, że nad nimi pracuje

W kampanii wyborczej Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Polska 2050 były zgodne co do tego, że trzeba zmienić zasady ustalania składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców. „Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych” – mówił kilka miesięcy temu Donald Tusk. Czas płynie, a nie poznaliśmy nawet ustawowej propozycji w tym temacie – choć Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że prowadzi pewne prace nad zmianami w składce.

Składka zdrowotna to „być albo nie być Trzeciej Drogi w koalicji”

W sobotę 2 marca w Otrębusach (woj. mazowieckie) odbyła się konwencja programowa Trzeciej Drogi z udziałem prezesa PSL, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Polski 2050, marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Poświęcona była przede wszystkim kwestiom samorządu lokalnego. „Będzie pokazywała to, co chcemy lokalnym wspólnotom zaoferować. Jak je wesprzeć, żeby było więcej kompetencji, więcej środków, większa niezależność od władzy centralnej” – mówił przed jej rozpoczęciem szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk.

W Otrębusach mówiono też o kwestiach o znaczeniu ogólnopolskim. Kosiniak-Kamysz i Hołownia przypomnieli, że szli do wyborów z obietnicą niższych składek dla przedsiębiorców.

— Zwracam się do przedsiębiorców. Wiem, że wielu z was nam zaufało. Wypełnimy swoje obietnice. Mówię jasno: zmienimy zasady pobierania składki zdrowotnej. To deklaracja bezwzględna. Nie podlega żadnej dyskusji. Tylko Trzecia Droga to dowiezie — powiedział wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że „kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji”. – My tę sprawę stawiamy bardzo twardo i bardzo jasno. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że zrobimy wszystko, żeby tak szybko, jak się da, razem z naszymi partnerami koalicyjnymi, do tej zmiany doprowadzić — dodał Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Składka zdrowotna: ministerstwo analizuje możliwości

Kilka dni temu wiceminister zdrowia Wojciech Koniecznych zapewnił, że resort nie zapomniał o składanej w kampanii obietnicy i analizuje różne możliwości zmian.

Pierwszy wariant to uproszczenie sposobu ustalania wysokości składki, polegające na wprowadzeniu zryczałtowanej składki miesięcznej i zmiana rozliczenia rocznego tak, aby podstawa rocznego wymiaru składki była zgodna z wybranymi przez przedsiębiorcę parametrami podatkowymi.

Drugi wariant określono mianem mieszanego i przewiduje określenie podstawy wymiaru składko zdrowotnej — przychodowo-dochodowym.

— Przedsiębiorca decydowałby czy chce opłacać składkę w formie zryczałtowanej włożoną w progresywne przedziały, gdzie o podleganiu pod danych przedział decydowałby uzyskiwany przychód podatkowy. Druga opcja to byłoby oparcie o tzw. czysty dochód podatkowy — tłumaczył wiceminister.

