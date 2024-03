Składka zdrowotna podzieli koalicję? Tusk musi wybierać między obietnicami a możliwościami budżetu

W weekend okazało się, że zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej na bardziej korzystną dla przedsiębiorców wyrasta na warunek dalszego istnienia koalicji rządowej. Na sobotniej konwencji samorządowej Trzeciej Drogi prezes PSL Władysława Kosiniaka-Kamysz oraz lider Polski 2050 Szymona Hołownia przypomnieli, że w kampanii wyborczej Platforma Obywatelska obiecała ulepszenie przepisów regulujących składki. Pomimo upływu czasu z żadnego ministerstwa nie wyszły założenia do ustawy.

— Zwracam się do przedsiębiorców. Wiem, że wielu z was nam zaufało. Wypełnimy swoje obietnice. Mówię jasno: zmienimy zasady pobierania składki zdrowotnej. To deklaracja bezwzględna. Nie podlega żadnej dyskusji. Tylko Trzecia Droga to dowiezie — powiedział wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że „kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji”. – My tę sprawę stawiamy bardzo twardo i bardzo jasno. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że zrobimy wszystko, żeby tak szybko, jak się da, razem z naszymi partnerami koalicyjnymi, do tej zmiany doprowadzić — dodał Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Izabela Leszczyna zapewnia, że pracuje nad zmianą zasad wyliczania składki

Takim postawieniem sprawy na ostrzu noża poczuła się wywołana do tablicy minister zdrowia Izabela Leszczyna. Kilka godzin po konwencji w Otrębusach napisała w serwisie X, że Ministerstwa Zdrowia i Finansów prowadzą prace nad zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, które obejmują składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki.

„Nie trzeba nas poganiać ani wprowadzać ludzi w błąd nieprawdziwymi spekulacjami. Rząd premiera Donalda Tuska dotrzymuje obietnic” — podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

W lutym wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny potwierdził, że resorty zdrowia i finansów analizują możliwości i metody wprowadzenia zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Czy spór o składkę zdrowotną może poważnie zaszkodzić koalicji? Szymon Hołownia zapewnił, że na tę chwilę nie ma ryzyka jej rozpadu z powodu składki.

– Nie ma między nami wojny i nie widać jej na horyzoncie. Spieramy się, będziemy się spierać, przyzwyczajcie się do tego – dodał.

Składka zdrowotna przedsiębiorców. Co obiecano w kampanii?

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk podczas kampanii obiecał obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. W 12. punkcie umowy koalicyjnej napisano o „odejściu od opresyjnego systemu poprzez wprowadzenie korzystnych zasad”.

– To ma swój porządek. Skoro wszyscy, w czwórkę, zgodziliśmy się – a jest to jeden z naszych priorytetów – to zostanie wprowadzone – przekonywał Hołownia.

Polski Ład zmienił w 2022 roku zasady rozliczania składki zdrowotnej i podniosły obciążenia przedsiębiorców. Wcześniej składkę przedsiębiorcy liczono od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Samozatrudnieni płacili 9-procentową stawkę — w 2021 r. wynosiła ona miesięcznie 381,81 zł. Do tego można było odliczyć od podatku część składki – niezależnie od tego czy byli na skali podatkowej, na podatku liniowym i na ryczałcie. Polski Ład zwiększył też obowiązki biurokratyczne – przedsiębiorcy musza składać deklaracje w sprawie składki zdrowotnej. Przed 2022 rokiem obowiązku tego nie mieli najmniejsi przedsiębiorcy.

Jak już powiedzieliśmy, nie ma jeszcze konkretnej propozycji zmian w składce. Wiadomo, że Donald Tusk jest zwolennikiem rozwiązania, w którym wszyscy przedsiębiorcy będą płacić składkę na NFZ w stałej, zryczałtowanej wysokości. Podstawa wymiaru składki będzie równa podstawie podatkowej. Ograniczy to obowiązki w zakresie dokumentacji i obniży koszty obsługi księgowej.

