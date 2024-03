Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. „Dzisiaj zwrócę się..."

Premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Wilnie. Szef polskiego rządu spotkał się z premier Litwy Ingridą Szimonyte. Planowane jest też spotkanie z prezydentem tego kraju Gitanasem Nausedą.

Podczas wspólnej konferencji prasowej, szefowa litewskiego rządu przekazała, że rozmowy dotyczyły m.in. inwazji rosyjskiej na Ukrainę. — Wsparcie dla Ukrainy jest najważniejsze, ale również ważna jest nasza postawa i zwiększanie możliwości obronnych. Litwa i Polska rozumieją, dokąd może doprowadzić postawa ugody wobec agresora — powiedziała Szimonyte, cytowana przez Onet.pl.

— To nie jest przypadek, że Wilno jest jedną z pierwszych stolic, którą odwiedzam — powiedział Tusk, zapewniając, że współpraca z Litwą w dobie agresji rosyjskiej na Ukrainę to "najwyższy geopolityczny priorytet.

Tusk o sankcjach

Następnie szef polskiego rządu zapowiedział złożenie uchwały wzywającą Komisję Europejską nałożenia do pełnych sankcji na produkty rolne i żywnościowe z Rosji i Białorusi. – Chcę poinformować, że dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu, po powrocie z Wilna, z propozycją uchwały wzywającą Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne, żywnościowe rosyjskie i białoruskie — powiedział premier.

Tusk wyraził przekonanie, że "wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje państw regionu".

— Chodzi tu zarówno o urealnienie i wzmocnienie sankcji w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i współpracę Białorusi z Rosją. Chodzi także o bardziej efektywną ochronę europejskiego, litewskiego, polskiego rynku rolnego i produktów spożywczych, które znalazły się pod wielką presją. Nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych zadań jest pełne odblokowanie możliwości eksportu produktów Ukrainy do państw trzecich, tych, które były tradycyjnymi odbiorcami — powiedział szef rządu.

