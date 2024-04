Beata Drzazga, laureatka ShEO. Inspirująca siła przedsiębiorczości

Historia Beaty Drzazgi może stanowić inspirację na książkę o tym, jak realizować marzenia. Założycielka MetaBed SA ciężką pracą zapewniła swojej firmie pozycję lidera. Mimo ogromnych sukcesów i niezwykłej pozycji w branży dba o to, by pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Połączenie pasji do biznesu i sztuki

W zeszłym roku podjęła decyzję o sprawowaniu mecenatu nad Festiwalem Sztuk Zjednoczonych z przekonaniem, że sztuka i przedsiębiorczość mogą tworzyć synergiczne połączenie, inspirując zarówno artystów, jak i obiorców.

Jak sama podkreśla, spotkanie z Maćkiem Musiałowskim, młodym wizjonerem, który postanowił stworzyć festiwal sztuk w zabytkowym zamku w Domanicach, który niedawno stał się jego własnością, było dla niej momentem pełnym inspiracji. Jego pasja i inspirujące plany przekonały ją, że warto włączyć się w tę niezwykłą inicjatywę, łączącą sztukę, kulturę i społeczność.

Festiwal jako przestrzeń twórczego dialogu

Festiwal Sztuk Zjednoczonych to nie tylko zwykłe wydarzenie kulturalne. To uczta dla zmysłów i intelektu, gdzie różnorodne dziedziny sztuki spotykają się w wyjątkowo klimatycznym miejscu, tworząc przestrzeń do twórczego dialogu między artystami i widzami. Wystawy, koncerty, prelekcje i warsztaty twórcze mają na celu otworzyć sztukę na nowoczesność i przyszłość, zachęcając do interakcji i współtworzenia.

Beata Drzazga, będąc mecenasem festiwalu, nie tylko wspiera tę inicjatywę, lecz również angażuje się osobiście, dzieląc się swoją wiedzą na temat przedsiębiorczości w sztuce. Bizneswoman widzi ogromny potencjał w połączeniu tych dwóch dziedzin i jest przekonana, że kreatywność i innowacyjność są kluczowe zarówno dla sztuki, jak i biznesu.

Festiwal jako źródło inspiracji

Festiwal Sztuk Zjednoczonych nie ogranicza się jedynie do prezentacji artystycznych. To przestrzeń do spotkań, dialogu i wymiany myśli, gdzie granica między artystami a widzami zanika, tworząc jedną pulsującą społeczność. Cele festiwalu wykraczają poza kulturę i sztukę – chce on stać się integralną częścią społeczności lokalnej, inspirować do współpracy i przyczynić się do społecznej transformacji.

A czemu zamek? Maciej Musiałowski podkreślał, że od zawsze chciał mieszkać w takim miejscu: – Uważam, że zamki i pałace potrzebują artystów jak rośliny deszczu. Potrzebują być wypełnione sztuką, bo same w sobie są sztuką architektoniczną, są świadkiem historii i ewolucji kultury – mówi Maciej założyciel i dyrektor kreatywny festiwalu.

Festiwal gościł wielu znamienitych artystów. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć niezwykłego połączenia różnorodnych dziedzin artystycznych i twórczych praktyk. Koncerty, spektakle teatralne, seanse kinowe i warsztaty rzeźbiarskie sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Dzięki zaangażowaniu osób takich jak Beata Drzazga, festiwal staje się nie tylko wydarzeniem artystycznym, lecz również platformą do budowania społeczności, kreatywnego dialogu i pozytywnej transformacji. Jego wpływ może sięgać daleko poza mury zamku, przyczyniając się do tworzenia wartości, edukacji i pozytywnych zmian w społeczeństwie.



