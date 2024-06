Nagła likwidacja sklepu Auchan. Pracownicy przejmują towar, obawiając się utraty wynagrodzeń

Radio Kielce informuje, że likwidacja sklepu jest wynikiem upadłości franczyzobiorcy prowadzącego lokal w Galerii Korona. W związku z tym wszyscy pracownicy podpisali rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy. Likwidacja została ogłoszona niespodziewanie, co tylko spotęgowało niepokój wśród załogi.

Pracownicy Auchan przejmują towar i organizują wyprzedaż

Pozostawieni bez gwarancji wypłat, pracownicy postanowili zabezpieczyć towar na poczet zaległych pensji. Zorganizowali wyprzedaż asortymentu, oferując produkty z rabatami od 30 do 70 proc. Organizacja Pracownicza Demokracja poinformowała o tej niecodziennej sytuacji w mediach społecznościowych, podkreślając, że wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze trafią do pracowników.

facebook

Legalność działań pracowników pod znakiem zapytania

Serwis bezprawnik.pl ostrzega jednak przed udziałem w wyprzedaży, zaznaczając, że może to stanowić przestępstwo paserstwa. Zamiast tego pracownicy powinni zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, wnieść pozew do sądu pracy o zapłatę lub skorzystać z prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Winą za zaistniałą sytuację obarczany jest prywatny najemca i franczyzobiorca. Radio Kielce podaje, że przedstawiciele firmy nie odpowiadają na telefony ani SMS-y, co dodatkowo utrudnia rozwiązanie problemu.

Problemy dla Galerii Korona

Galeria Korona również stoi teraz przed poważnymi wyzwaniami. Zamknięcie sklepu jednego z największych najemców może negatywnie wpłynąć na ruch w centrum handlowym. Zarząd galerii nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.