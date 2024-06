Polacy rzucili się na wakacyjne wyjazdy. Biuro podróży zdradza, co wpłynęło na tak ogromny wzrost

Nagrodę w imieniu firmy odebrał podczas uroczystej Gali Polskiego Biznesu 2024 Tomasz Florczak, dyrektor działu sprzedaży Rainbow Tours S.A.

Rainbow Tours S.A. – najszybciej rozwijająca się firma w Polsce

Spośród 200 największych polskich firm w zeszłym roku zaledwie 68 powiększyło rok do roku zyski. W przypadku kilku innych spółek trudno o powiększaniu zysków nawet mówić. Po prostu wyszły ze strat za 2022 i w 2023 r. miały zysk.

Co innego Rainbow Tours S.A. Spółka ma za sobą sobą rekordowy rok. W ciągu 12 miesięcy powiększyła zyski ponad ośmiokrotnie. Na wakacje z tą polską firmą pojechało w zeszłym roku 700 tys. klientów. Obroty przekroczyły 3 miliardy złotych. Kilka miesięcy temu firma awansowała do giełdowego indeksu mWIG40, dołączając już do biznesowej ekstraklasy największych przedsiębiorstw w Polsce.

Mało tego, do końca maja firma już sprzedała o 25 proc. imprez wakacyjnych niż rok temu. Polacy znów masowo wyjeżdżają. Czy to znaczy, że trudne czasy mamy już w Polsce definitywnie za sobą?

„Nie wiemy co będzie, ale w tej chwili na pewno popyt rośnie, a polscy klienci mają coraz większy apetyt na podróżowanie, nie tylko po Polsce”– mówi Tomasz Florczak, dyrektor działu sprzedaży Rainbow Tours S.A.

Co zaważyło na tym spektakularnym sukcesie biura podróży? Zdaniem Florczaka kluczowym czynnikiem jest zaangażowanie zespołu pracowników, jak również poukładanie struktury i strategii firmy po pandemii oraz operacyjne bardzo dobre zarządzanie. Do tego dochodzą sprzyjające czynniki ekonomiczne, jak kursy walut czy koszty paliwa.

Wakacje 2024. Jaki kraj będzie największym hitem?

„Na pewno Turcja i Grecja – to są hity sprzedażowe od lat. Ale warto też zwrócić uwagę na nieoczywiste kierunki i sięgać dalej. To na przykład Kenia, Kolumbia, Wenezuela, które proponowane są na sezon zimowy. Warto pomyśleć o rezerwacji już teraz” – mówi Tomasz Florczak.

