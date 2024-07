Urzędnicy testują krótszy tydzień pracy. Petenci mogą zgłaszać zastrzeżenia

– To pilotażowe działanie. Najbliższe miesiące pokażą, czy takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy w urzędzie, np. czy ilość obsługiwanych klientów lub wydanych decyzji nie ulegnie zmniejszeniu itp. Będę to monitorować i analizować na podstawie sprawozdań, jakie przygotowywać będą naczelnicy i kierownicy – zapowiedział kilka tygodni temu Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.

Leszno testuje 35-godzinny tydzień pracy

Po kilku tygodniach wynik jest zadowalający. W rozmowie z Portalem Samorządowym prezydent przyznał, że „póki co żadnych skarg nie ma, praca jest wykonywana na bieżąco, a sami urzędnicy, z którymi mam okazję rozmawiać, bardzo mocną to doceniają”.

Testy potrwają do końca września. Po każdym miesiącu naczelnicy wydziałów składają sprawozdanie z tego, ile spraw załatwiono oraz w jakim czasie oraz czy nie było opóźnień.

– Jeżeli okaże się, że mimo iż liczba spraw pozostaje niezmienna i są one realizowane w terminie, to wtedy z całą pewnością podejmę decyzję o tym, że ten 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień pracy u nas zostanie już docelowo – zaznaczył Rusiecki.

W wakacje urzędnicy pracują w godzinach 7-14.

Polacy za 4-dniowym tygodniem pracy

Polska plasuje się w czołówce krajów, w których pracuje się najwięcej w Europie. Według szacunków Eurostatu zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu ze średnią 40,4 godz. Dla porównania: we Francji od 2002 roku obowiązuje 35-godzinny model pracy, a Holendrzy pracują 33,2 godz. tygodniowo. ClickMeeting, platforma do spotkań online, postanowiła sprawdzić, jak na wyzwania związane z ewentualnym skróceniem czasu zapatrują się Polacy.

Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem niż 5 dni po 6,4 godziny. To drugie rozwiązanie wybrałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Ankietowani zostali również zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o ewentualne skutki wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy.

Respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

Praca zdalna / hybrydowa i automatyzacja a 4-dniowy tydzień pracy

Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy może być kluczowe w kwestii poprawy efektywności pracowników w firmach. Aby stało się to jednak możliwe, istotne jest korzystanie z nowoczesnych technologii oraz narzędzi do automatyzacji. Ankietowani w badaniu ClickMeeting wskazali, że jeżeli nie byłoby możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to dodatkową motywacją byłoby oferowanie pracy zdalnej / hybrydowej (54 proc.), 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. uważa, że nie motywowałoby ich to bardziej do wykonywania obowiązków. Respondenci zostali zapytani również o to, czy Polacy chętnie wykorzystują nowoczesne, cyfrowe narzędzia do pracy. Nawet 68 proc. sądzi, że tak, 16 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, 10 proc. uważa, że niechętnie, a 6 proc. twierdzi, że nie mamy możliwości i czasu, aby się tym zająć.

