Drutex wkracza do piłkarskiej ligi włoskiej. Polska firma współpracuje z mistrzem Serie A

Włoska liga piłkarska Serie A, która przyciąga wielu polskich piłkarzy, teraz będzie również promować polską markę dzięki reklamom firmy Drutex. Ta współpraca ma na celu zwiększenie rozpoznawalności polskich okien na globalnym rynku, korzystając z prestiżu klubu Inter Mediolan.

InPost przetarł szlak dzięki współpracy z Atletico Madryt

Niedawno InPost zyskał status oficjalnego sponsora logistycznego klubu Atletico Madryt, co było dużym krokiem dla polskiej firmy na arenie międzynarodowej.

Teraz kolejnym polskim przedsiębiorstwem, które zdobywa uznanie na europejskich stadionach, jest Drutex. Firma ta, z niemal czterdziestoletnią tradycją, założona przez Leszka Gierszewskiego, specjalizuje się w produkcji okien, drzwi oraz rolet. Teraz staje się oficjalnym partnerem Interu Mediolan na dwa nadchodzące sezony.

Drutex współpracuje z Interem Mediolan

Przedstawiciele Drutexu podkreślają, że współpraca z tak renomowanym klubem piłkarskim, jak Inter Mediolan, to doskonała okazja do umocnienia pozycji firmy w świecie sportu oraz na rynkach zagranicznych. Dzięki rozpoznawalności Interu, marka Drutex będzie mogła zyskać na widoczności wśród szerokiej rzeszy kibiców na całym świecie.

„Ta współpraca przyczyni się do większej widoczności marki, wykorzystując popularność Interu Mediolan. Pozwoli to Drutexowi umocnić swoją pozycję na rynku włoskim, który jest jednym z kluczowych kierunków eksportowych” — podano w komunikacie firmy.

Drutex podbija zagraniczne rynki

Drutex to jedna z wiodących firm w Europie, specjalizująca się w produkcji okien, drzwi oraz rolet. Założona prawie 40 lat temu przez Leszka Gierszewskiego, firma rozwijała się dynamicznie, zdobywając zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dziś Drutex eksportuje swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie, w tym do wymagających rynków w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy USA. Sukces firmy opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, wysokiej jakości oferowanych produktów oraz elastyczności w dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

Nawiązanie współpracy z Interem Mediolan to kolejny krok w umacnianiu pozycji Drutexu na globalnym rynku.

