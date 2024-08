Unia Europejska wprowadza rygorystyczne przepisy. Obejmą 120 tys. firm w Polsce

Z dniem 30 grudnia tego roku w Polsce wejdzie w życie nowa unijna regulacja znana jako EUDR (European Union Deforestation Regulation), której celem jest zapobieganie wylesianiu i degradacji lasów. Nowe przepisy będą miały istotny wpływ na około 120 tysięcy firm działających w Polsce, które będą musiały dostosować się do surowych wymogów, aby zapewnić, że ich produkty nie przyczyniają się do wylesiania po 31 grudnia 2020 roku.

Zakres regulacji EUDR

W ramach nowych przepisów, firmy będą musiały udowodnić, że ich produkty, takie jak soja, wołowina, kawa, kakao, a przede wszystkim drewno i wyroby zawierające jego składniki, pochodzą z legalnych źródeł. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wykazania, że ich produkty nie są powiązane z terenami, które zostały wylesione lub zdegradowane po określonej dacie. W praktyce oznacza to konieczność spełnienia restrykcyjnych standardów i zapewnienia pełnej przejrzystości w łańcuchu dostaw, co stanowi duże wyzwanie dla wielu firm, zwłaszcza tych działających w sektorze przetwórstwa papieru i tektury.

Unijna Strategia Leśna, będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu, stawia na ochronę lasów pierwotnych oraz promocję zrównoważonych praktyk gospodarki leśnej. EUDR, jako jedno z narzędzi tej strategii, ma na celu wyeliminowanie z rynku UE produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Dla firm oznacza to konieczność ścisłej współpracy z dostawcami, aby zapewnić, że surowce pochodzą z legalnych i zrównoważonych źródeł.

Przemysł przetwórstwa papieru i tektury

Branża przetwórstwa papieru i tektury jest jedną z tych, które muszą dostosować się do nowych wymogów. Obecnie, ponad 80 proc. surowca używanego przez tę branżę pochodzi z recyklingu, co już teraz wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Jednak mimo to, przedsiębiorstwa będą musiały podjąć dodatkowe kroki, aby zagwarantować, że ich produkty spełniają nowe standardy EUDR.

Certyfikacja gospodarki leśnej, jaką oferuje np. FSC (Forest Stewardship Council), jest istotnym narzędziem, które może pomóc firmom spełnić nowe wymagania. Certyfikacja ta potwierdza, że drewno pozyskiwane jest z poszanowaniem środowiska i praw lokalnych społeczności. Mimo to, systemy certyfikacji nie zwalniają firm z obowiązku dochowania należytej staranności zgodnie z wymogami EUDR.

Globalny kontekst i przyszłość lasów

W skali globalnej, lasy pokrywają około 43 proc. powierzchni lądowej Unii Europejskiej i są kluczowe dla zachowania różnorodności biologicznej. Europa doświadczyła jednak ostatnimi laty znacznego spadku bioróżnorodności, co dodatkowo potęguje znaczenie ochrony lasów. Eksperci podkreślają, że wylesianie jest jednym z głównych czynników kryzysu klimatycznego, a powstrzymanie tego procesu jest kluczowe dla walki ze zmianami klimatu.

