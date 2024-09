Luksusowe auta w Rosji. Wiemy, przez które kraje tam trafiają

Sytuację dokładnie opisali dziennikarze Sky News, wybierając się na Kaukaz. Bowiem to właśnie tam (m.in. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan) trafiają luksusowe pojazdy, takich marek jak Porsche, Lamborghini, Range Rover i Mercedes. Stamtąd już prosta droga do Federacji Rosyjskiej. Lokalne władze i handlarze nie kryją tego procederu, mimo iż formalnie Gruzja wprowadziła zakazy eksportu do Rosji.

Eksport aut naokoło do Rosji. Jak to działa?

Jednym ze sposobów na przetransportowanie takiego pojazdu do Rosji jest jego rejestracja i odprawa celna w Armenii. Czasami przewoźnikom sugeruje się mówić, że jedynie przewożą samochody przez Rosję do Kirgistanu. „Bądźmy szczerzy: wszyscy doskonale rozumieją, że ten samochód wjedzie do do Rosji i tam pozostanie” – powiedział w rozmowie ze Sky News jeden z rosyjskich YouTuberów.

Auta otrzymują tranzytowe tablice rejestracyjne, dzięki którym można przejechać z Gruzji do Rosji. Obywatele Gruzji mogą podróżować do Rosji bez wiz. Tak więc wystarczy wjechać takim pojazdem do Rosji, gdzie odbierze go inna osoba i tak „kręci się” cały proceder.

Dziennikarze Sky News posiłkują się też wyraźnymi statystykami. Od początku inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 r., eksport brytyjskich samochodów do Rosji spadł lawinowo. Z kolei dokładnie w tym samym czasie „wystrzelił” w górę eksport ich rodzimych pojazdów do byłych republik ZSRR. Mowa tutaj dokładnie o Azerbejdżanie, Kazachstanie i Gruzji.

Eksport aut do Rosji. Chiny liderem

Eksport chińskich samochodów do Rosji znacząco wzrósł po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i wycofaniu się zachodnich producentów z rosyjskiego rynku. W 2023 r. Chiny stały się największym dostawcą samochodów do Rosji, wysyłając 841 tys. pojazdów między styczniem a listopadem. To pięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość eksportu chińskich samochodów w samym tylko kwietniu 2023 r. wyniosła prawie 1 mld dolarów.Czytaj też:

Chińskie marki, takie jak Chery, Haval i Geely, zdominowały rosyjski rynek, zajmując sześć z dziesięciu czołowych miejsc w rankingu sprzedaży samochodów w Rosji w 2023 r. Sprzedaż tych marek wzrosła nawet o ponad 200 proc. rok do roku. W efekcie, chińskie samochody stanowią teraz około 40 proc. nowych aut sprzedawanych w Rosji, co stanowi ogromny skok w porównaniu z mniej niż 10 proc. przed wojną.Czytaj też:

