Ceny warzyw mocno w górę. Jeden z produktów zdrożał trzykrotnie

Jak zauważa serwis sadyiogrody.pl, na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach mamy w tej chwili do czynienia z przełomem sezonu. Pokończyły się letnie warzywa i niemal wszystko podrożało. – Podrożały warzywa spod osłon. Karton cukinii podrożał w ciągu dziesięciu dni z 18 na 60 zł – mówi w rozmowie z portalem Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego Bronisze.

Inaczej wygląda sytuacja z ogórkiem, który wcześniej był bardzo drogi, a teraz – jak mówi Kmera – „zadziałała niewidzialna ręka rynku i kosztuje 6 zł/kg". – Zadziałał import, który rozpoczyna się kiedy robi się bardzo drogo – tłumaczy ekspert.

Ta reguła nie działa w przypadku pietruszki, której nie ma skąd sprowadzić. Kosztuje ona obecnie 4-5 zł/kg w zależności od jakości korzenia. Stabilne pozostają ceny marchwi, które wynoszą od 1,1 do 1,5 zł/kg (wyższa cena dotyczy holenderskiej marchwi).

Ceny warzyw. Pomidory nawet za 10 zł/kg

Portal zwraca uwagę na rosnące ceny pomidorów malinowych i czerwonych. W zależności od kalibru, jakości i skali zakupu kształtują się one w przedziale od 7 do nawet 10 zł za kilogram. – Bardzo szybko i nagle skończyły się krajowe pomidory gruntowe. Cena dzisiaj dochodziła do 10 zł/kg dlatego, że ich nie było. Przez cały sezon pomidory gruntowe były bardzo tanie, ale szybko się skończyły w związku z czym cena podskoczyła – czytamy w serwisie.

Drożeje również krajowa papryka, której cena dochodzi do 8 zł za kilogram. Znacznie mniej bo 2-3 zł trzeba zapłacić za kilogram kapusty pekińskiej, która przez całe lato była dość droga. Brakuje natomiast białej kapusty głowiastej na sztuki, której cena dochodzi do 4-5 zł/szt. w zależności od kalibru. Workowana kapusta kosztuje natomiast ok. 1,2-1,3 zł/kg. Z kolei za kapustę czerwoną trzeba zapłacić 1,8-2 zł.

