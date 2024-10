Ceny pomidorów poszły mocno w górę. Przyczyny zaskakują

W ostatnim czasie ceny pomidorów znacząco wzrosły. Jak zauważa serwis warzywa.pl, jeszcze dwa tygodnie temu na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach pomidory gruntowe kosztowały 21-22 zł za opakowanie zbiorcze mieszczące 18 kilogramów produktu. W przeliczeniu ceny oscylowały wówczas w granicach od 1,16 do 1,22 zł/kg (maksymalna stawka za towar najwyższej jakości sięgała 2 zł/kg).

Pomidory drożeją

Tymczasem w tej chwili pomidory gruntowe kosztują w Broniszach ok. 60-70 zł za opakowanie zawierające 18 kilogramów produktu. W przeliczeniu ceny wynoszą od 3,33 do 3,88 zł za kilogram. Ceny te – jak zaznacza portal – są dostępne dla producentów oferujących warzywa odpowiedniej jakości bez żadnych widocznych wad skórki.

Wzrost cen to efekt sprzyjającej pogody i zainteresowania ze strony konsumentów. – Sprzyjająca pogoda i ciepłe noce w poprzednim tygodniu sprawiły, że warzywa szybciej dojrzały. Partie te pojawiły się na rynku jednocześnie – pisze serwis.

Ile trzeba zapłacić za pomidory czerwone i malinowe, które cieszą się szczególną popularnością ze względu na mięsistą konsystencję i wyrazisty smak? Pod koniec zeszłego tygodnia było to 40 zł za karton (znajduje się w nim 6 kilogramów produktu). Cena ta utrzymuje się i w przeliczeniu oscyluje w granicach 6,66 zł/kg. Portal przypomina, że przed miesiącem taki karton pomidorów malinowych kosztował od 18 do 25 zł (w przeliczeniu za kilogram warzywa producent otrzymywał od 3,00 do 4,16 zł).

Przebadano pomidory z Lidla i Biedronki

W ostatnim czasie fundacja Pro-Test przebadała w laboratorium pomidory malinowe sprzedawane w sklepach sieci Biedronka i Lidl. Jak podaje dzienniklodzki.pl, w badanych próbkach wykryto pozostałości pestycydów, więcej było ich w warzywach sprzedawanych w Lidlu (wykryto tam pozostałości trzech pestycydów, podczas gdy w pomidorach z Biedronki – jednego). Fundacja Pro-Test wskazuje, że wykryte ilości pestycydów mieściły się w obowiązujących normach. Zwraca również uwagę, że w wielu innych składnikach naszej codziennej diety również znajdują się pozostałości pestycydów.

