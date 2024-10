Amerykański fastfood szuka chętnych do prowadzenia biznesu w Polsce

Sieć Wendy’s znana jest z kwadratowych hamburgerów, frytek z morską solą i ich charakterystycznego „Frosty”, formy miękkich lodów podawanych z mrożonym krochmalem. Menu najwyraźniej się sprawdza, bo w ponad 30 krajach świata działa ponad 7100 restauracji Wendy's. Marka konsekwentnie realizuje plany coraz szybszego wzrostu i ekspansji międzynarodowej: niedawno podpisała nowe umowy z franczyzobiorcami w Irlandii, Rumunii i Szkocji i planuje otwarcie na tych rynkach ponad 100 restauracji.

„Wiadomości Handlowe” informują, że sieć postanowiła wejść do Polski. Wybrała model franczyzowy, czyli chce znaleźć przedsiębiorców gotowych poprowadzić lokale zgodnie z wytycznymi z centrali.

Popeyes w Poznaniu

Polska musi być dobrym rynkiem dla sieci fastfood, skoro kolejne marki otwierają u nas swoje lokale. Na początku sierpnia w Poznaniu otworzyła się pierwsza w Wielkopolsce restauracja sieci Popeyes. Jest to siódma placówka Popeyes w Polsce, dołączając do lokali we Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie.

W menu Popeyes znajdują się takie pozycje jak kanapka Chicken Sandwich, frytki Cajun, kawałki kurczaka Signature Chicken, Louisiana Wings oraz Chicken Tenders, uzupełnione różnorodnymi dipami: Mardi Gras, NOLA, Bold BBQ, Bayou Buffalo. Dania dostępne są w wersji pikantnej i łagodnej, a inspiracją dla menu jest tradycja kulinarna Nowego Orleanu.

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko zdobyła popularność w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, stając się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Dziś posiada ponad 4200 lokali w ponad 30 krajach, specjalizując się w aromatycznych i autentycznych smakach Luizjany.

