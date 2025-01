Dłuższe urlopy i wyższe odprawy. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany

Rząd kończy prace nad zmianami w Kodeksie Pracy. Zapowiadają się one dość rewolucyjnie. Jak pisze „Fakt", za sprawą planowanych zmian możliwe będzie doliczenie do stażu pracy okresów zatrudnienia na umowach zlecenie oraz prowadzenia własnej działalności. To z kolei będzie mieć wpływ na urlop, dodatki doliczane do pensji i odprawy.

Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?

Dotychczas osoby rozpoczynające prace na etacie mają prawo do 20 dni urlopu, a jeśli wykażą co najmniej 10-letni staż pracy, wtedy roczny wymiar urlopu rośnie do 26 dni. W wielu firmach, na podstawie wewnętrznych regulacji, przysługuje nagroda jubileuszowa. Po doliczeniu czasu pracy np. na umowie zlecenie o taką nagrodę będzie łatwiej, podobnie w przypadku wypłaty odpraw – zwalniając pracownika, szef będzie musiał uwzględnić w stażu wcześniejsze okresy zatrudnienia na innych typach umów.

Do stażu pracy wliczane będą okresy:

prowadzenia pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe,

okresy pracy na umowie zlecenie lub świadczenia usług, na podstawie takiej umowy, lub na podstawie umowy agencyjnej, okresy członkostwa rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, w którym dana osoba podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

umowy uaktywniające dla niań sprawujących opiekę nad dziećmi.

Zmiany mają wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Pracodawcy będą musieli na na nowo wyliczyć staż pracy zatrudnionych, co nie będzie następowało z automatu. Pracownicy będą musieli udokumentować, że pracowali na zleceniu lub na swoim i odprowadzali składki emerytalno-rentowe. Takie dokumenty będzie wystawiać ZUS, co oznacza, że instytucja ta najprawdopodobniej zostanie zasypana wnioskami od pracowników, którzy będą chcieli udowodnić wyższy staż pracy na podstawie danych, jakie ZUS gromadzi w swoich rejestrach.

