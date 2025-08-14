PKP Intercity traci monopol. Na polskie tory wchodzi czeski przewoźnik

– Nie zamierzamy blokować wejścia prywatnych przewoźników na polski rynek. Konkurencja jest najlepszym narzędziem poprawy oferty, a tym samym dobrze służy pasażerom – mówił we wrześniu 2024 roku na łamach „Gazety Prawnej” Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

18 września 2025 roku czeski RegioJet uruchomi regularne połączenie między Krakowem i Warszawą. Na początek zaoferuje jedną parę pociągów dziennie. Pierwszy skład wyruszy z Krakowa o godz. 8:49, a do stacji Warszawa Wschodnia dojedzie o 12:21. Po drodze zatrzyma się tylko w Zawierciu. W Warszawie – na Dworcu Zachodnim i Centralnym. W drogę powrotną ruszy o godz.14:30.

Czeski RegioJet zaoferuje jedną parę pociągów na początek

O wejście na polski rynek RegioJet starał się od ponad pięciu lat, ale Polska ostro broniła się przed zagraniczną konkurencją na rynku dalekobieżnym, dlatego RegioJet do tej pory obsługiwał jedynie międzynarodowe połączenia z Pragi do Przemyśla, bez możliwości sprzedaży biletów na przewozy krajowe w Polsce.

Na łamach zdpravy.cz właściciel firmy Radim Jančura podał więcej szczegółów: w pierwszych miesiącach, czyli do końca obecnego rozkładu jazdy, kursować będzie tylko jeden para czeskich pociągów, ponieważ Czesi muszą przeszkolić więcej personelu, oraz przeprowadzić kampanię promocyjną.

Jak podał portal transinfo.pl, od grudnia planowane jest uruchomienie połowy docelowej liczby połączeń, a pełną ofertę czeski przewoźnik chce wprowadzić w 2026 roku.

RegioJet już szuka chętnych do pracy Polaków

Czeski pociąg będzie na początku nieco wolniejszym połączeniem niż te oferowane przez PKP Intercity. Skład pociągnie lokomotywa TRAXX MS3. Standard usług ma odpowiadać temu, co firma zapewnia na połączeniach komercyjnych w Czechach – m.in. serwis pokładowy, darmowe Wi-Fi i wygodne miejsca siedzące. Cena biletów jest jeszcze nieznana.

RegioJet planuje także zatrudnić w Polsce około 500 osób i już szuka chętnych do pracy kolejarzy. Oferty pracy w języku polskim znajdują się na stronie czeskiego przewoźnika (regiojet.pl) w zakładce kariera.

