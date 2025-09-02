InPost chce podbić europejskie rynki. Nowa inwestycja Brzoski

InPost kupuje udziały w spółce produkującej automaty paczkowe – informuje serwis „Dla Handlu”. Grupa InPost ogłosiła strategiczną inwestycję i podpisanie wieloletniej umowy handlowej z dostawcą automatów paczkowych Bloq.it.

W ramach porozumienia InPost zakupi ponad 20 000 maszyn bateryjnych NEXT i nabywa mniejszościowy pakiet udziałów w spółce. To kluczowy krok w rozwoju sieci Paczkomatów InPostu, który ma przyspieszyć ekspansję firmy na rynku europejskim i wprowadzić nowoczesne rozwiązania logistyczne w niedostępnych dotąd lokalizacjach.

– Strategiczna inwestycja w Bloq.it to prawdziwy game changer dla naszej europejskiej ekspansji. To partnerstwo nie tylko zapewnia dostęp do technologii najnowszej generacji, ale także umacnia naszą pozycję lidera – umożliwiając instalowanie maszyn w niedostępnych do tej pory miejscach. Przewidujemy, że nowe partnerstwo przyniesie pozytywny wpływ na dynamikę wzrostu oraz długoterminową rentowność Grupy – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

Maszyny NEXT – nowa jakość dostaw InPostu

Jak wyjaśnia serwis, urządzenia NEXT od Bloq.it wyróżniają się zasilaniem bateryjnym, które pozwala działać bez ładowania od 6 do 12 miesięcy. Ich trwała konstrukcja, odporna na warunki atmosferyczne, oraz 10-letnia żywotność baterii umożliwia instalację w tysiącach nowych lokalizacji.

– Strategia Bloq.it koncentruje się na przyspieszeniu przejścia Europy na dostawy poza domem. Partnerstwo z InPost pozwala nam wdrożyć maszyny NEXT, nasze flagowe urządzenia off-grid wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – dając konsumentom prawdziwą swobodę odbioru przesyłek. Razem nie tylko rozbudowujemy kluczową infrastrukturę, ale kształtujemy przyszłość dostaw – komentuje Miha Jagodic, CEO Bloq.it.

Maszyny NEXT umożliwiają konsumentom większą swobodę odbioru przesyłek i wspierają rozwój sieci automatów Paczkomatów InPostu w nowych, strategicznych punktach. Rozwiązanie off-grid pozwala operatorom logistycznym skuteczniej obsługiwać klientów i zwiększać efektywność dostaw.

Czytaj też:

Biznesowy rozwód dziesięciolecia? Allegro i InPost walczą o rynek

Ambitne cele InPostu

Zgodnie z umową, Bloq.it będzie odpowiadać za pełen zakres usług związanych z dostawą, zarządzaniem siecią automatów NEXT oraz wsparciem eksperckim.

Jak czytamy w komunikacie marki, partnerstwo podkreśla zaangażowanie InPostu w innowacje i jest istotnym krokiem w realizacji ambitnych celów związanych z zagęszczeniem sieci, zwiększeniem rentowności oraz umocnieniem pozycji firmy jako kluczowego gracza w europejskim e-commerce.

Czytaj też:

Allegro zmienia metody dostawy. Klienci narzekają, InPost reagujeCzytaj też:

Deepfake z udziałem Rafała Brzoski w sieci. Reklamuje „cudowne” inwestycje