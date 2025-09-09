Strategiczna komunikacja dla branży. ETTO COMMS i PSNM łączą siły na rzecz promocji zrównoważonego transportu

Efektem współpracy PSNM i ETTO COMMS ma być połączenie potencjału największej organizacji branżowej w Polsce i UE, reprezentującej niemal 300 podmiotów sektora nowej mobilności, z unikalnymi kompetencjami i narzędziami komunikacji cyfrowej rozwijanymi przez ETTO COMMS. Celem jest dalsze wzmacnianie dialogu, współtworzenie narracji oraz inspirowanie zmian w obszarze zrównoważonego transportu.

– Chcemy, by głos branży był słyszalny i zrozumiały – zarówno dla administracji, jak i biznesu oraz opinii publicznej. Od 10 lat w PSNM intensywnie pracujemy na rzecz budowy świadomości wokół transportu zeroemisyjnego, inicjujemy innowacyjne projekty, mierzymy się z działaniami dezinformacyjnymi. Dzisiaj stawiamy na nową jakość komunikacji i współpracę z zespołem, który łączy doświadczenie korporacyjne z nieszablonowym podejściem w obszarze komunikacji cyfrowej oraz silnym zapleczem analitycznym – mówi Łukasz Witkowski, Dyrektor Operacyjny PSNM.

W dotychczasowe działania komunikacyjne PSNM aktywnie włączy się ETTO COMMS – agencja tworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w obszarach energetyki, transportu, innowacji i technologii. Zespół ETTO COMMS łączy kompetencje z zakresu analityki biznesowej, public relations, marketingu i psychologii społecznej. Agencja specjalizuje się w obszarze komunikacji cyfrowej z naciskiem na kreowanie narzędzi skutecznie wspierających narrację biznesową w nowej rzeczywistości sztucznej inteligencji.

– Wierzymy, że dobra opowieść buduje, a zła potrafi zniszczyć. Naszą przewagą jest to, że rozumiemy, o czym mówimy – łączymy merytorykę, dane i profesjonalizm z atrakcyjnymi formami komunikacji. W przypadku sektora nowej mobilności stawka jest szczególnie wysoka – to obszar, który zmienia gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Naszą rolą jest pomóc branży opowiadać historie, które angażują i inspirują w niezwykle wymagającym otoczeniu komunikacyjnym – dynamicznie rozwijających się i zmieniających social media oraz analityce AI – mówi Katarzyna Zasada, współtwórczyni ETTO COMMS, ekspertka ds. komunikacji kryzysowej i PR z blisko 20-letnim doświadczeniem w komunikacji projektów międzynarodowych.

Już wkrótce efekty współpracy ETTO COMMS i PSNM będzie można zobaczyć w strefie ETTO CONNECT Premium Zone, która zadebiutuje podczas Kongresu Nowej Mobilności 2025. Jej celem jest dzielenie się ekspercką wiedzą, prezentowanie najlepszych praktyk oraz inspirowanie uczestników do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w biznesie. ETTO CONNECT połączy ekspertów, innowatorów i wizjonerów z praktykami, decydentami oraz liderami opinii, tworząc w przestrzeni Premium na poziomie +2 MCK unikalne miejsce bezpośredniej i inspirującej wymiany doświadczeń, które mogą przerodzić się w nowe projekty, partnerstwa i wdrożenia.

ETTO COMMS realizuje obecnie projekty strategiczne z obszaru elektomobilności i nowych technologii przy współpracy z podmiotami prywatnymi.